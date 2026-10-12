Kolomonimarkt 2026: Das erwartet dich vier Tage lang in Wolfsberg

Mit einem feierlichen Zeremoniell am Balkon des Wolfsberger Rathauses wurde heute die Marktfreyung aufgestellt. Damit wurde das sichtbare Zeichen für den bevorstehenden Kolomonimarkt gesetzt, der am kommenden Freitag eröffnet.

Die Marktfreyung, dargestellt durch das von Schülern der HTL Wolfsberg gefertigte Schwert, steht sinnbildlich für den freien Handel während der Markttage. Zugleich erinnert sie an den Marktfrieden sowie an jene Werte von Fairness und Ehrlichkeit, die den Kolomonimarkt seit Jahrhunderten prägen.

Traditionelles Aufstellen

Die traditionelle Aufstellung nahmen Bürgermeister Alexander Radl, Marktreferent Stadtrat Michael Schüssler und Stadtrat Christian Stückler vor. Ebenfalls an der Feier beteiligt waren Stadtpfarrer Christoph Kranicki sowie von Seiten der Wolfsberger Stadtwerke Christian Schmimik, Dieter Rabensteiner und Karl Heinz Smole. Natürlich durfte auch Marktprinzessin Miriam Findenig nicht fehlen. Mit der Anbringung der Marktfreyung wächst nun die Vorfreude auf vier Tage voller Brauchtum, Begegnung und lebendigem Markttreiben, die Wolfsberg und Kleinedling in den kommenden Tagen prägen werden.

Kolomonimarkt 2026: Gratis-Parken und Rückkehr zur Tradition

Von 16. bis 19. Oktober verwandelt sich das Marktgelände in Kleinedling wieder in eines der größten Volkfeste der Region. Der Kolomonimarkt 2026 setzt verstärkt auf traditionelle Elemente und bringt das kostenlose Parken auf mehreren Parkflächen zurück. Zu den Neuerungen zählen die Rückkehr der Traktoren- und Landmaschinenausstellung, verschiedene neue Festzelte sowie eine neu gestaltete Markteröffnung mit Marktsegnung und Bieranstich am Samstag nach dem Trachtenumzug. Mehr als 20 Fahrgeschäfte, rund 100 Aussteller und Händler sowie acht Festzelte sorgen für Unterhaltung und Kulinarik. Mit „Das Brauhaus“, dem „Neuen Elan“, dem „20’s Cheers“-Bierzelt und dem erweiterten Apollo-Angebot präsentieren sich sowohl neue als auch bekannte Wirte. Der Familien- und Kindertag am Montag bietet ermäßigte Preise bei den Fahrgeschäften.