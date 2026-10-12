Erfolgreich bestanden: Elf Lehrlinge überzeugen mit starken Leistungen 

Praxisorientierte Ausbildung, engagierte Lehrlinge und intensive Vorbereitung: Am bfi-Kärnten haben elf Lehrlinge der Metalltechnik ihre Schweißerprüfung erfolgreich absolviert und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Insgesamt elf Lehrlinge der Metalltechnik am bfi-Kärnten aus dem ersten bis dritten Lehrjahr stellten bei der Schweißerprüfung ihr fachliches Können unter Beweis. Besonders erfreulich waren die Leistungen bei der anspruchsvollen steigenden Schweißnaht, deren Ausführung ein hohes Maß an Präzision, handwerklichem Geschick und technischer Sicherheit erfordert.

Intensive Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg

Die Grundlage für das ausgezeichnete Prüfungsergebnis bildete eine mehrwöchige, praxisorientierte Vorbereitung gemeinsam mit dem Ausbildungspartner GPS Kärnten. Durch gezieltes Training, kontinuierliches Üben und große persönliche Einsatzbereitschaft konnten die Lehrlinge ihre Fertigkeiten weiterentwickeln und ihr erworbenes Wissen erfolgreich in die Praxis umsetzen.

Wertvolle Qualifikationen für die Fachkräfte von morgen

Mit der erfolgreich absolvierten Schweißerprüfung haben die angehenden Metalltechnikerinnen und Metalltechniker einen bedeutenden Schritt in ihrer beruflichen Ausbildung gesetzt. Die erworbenen Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten stärken ihre beruflichen Kompetenzen und schaffen eine wertvolle Grundlage für ihren weiteren Ausbildungs- und Berufsweg. Gleichzeitig unterstreicht dieser Erfolg die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen und praxisnahen Ausbildung für die Sicherung qualifizierter Fachkräfte in Kärnten. Das bfi-Kärnten gratuliert allen elf Lehrlingen herzlich zu ihren hervorragenden Leistungen.