Erkältungssaison nimmt Fahrt auf: Tausende Kärntner im Krankenstand

Die kalte Jahreszeit klopft an und schon liegen immer mehr Kärntnerinnen und Kärntner mit Husten, Schnupfen und Co. im Bett. Das zeigen die aktuellen Krankenstandszahlen der Österreichischen Gesundheitskasse.

Die Erkältungssaison hat begonnen, immer mehr Kärntner liegen mit Husten, Schnupfen oder anderen Atemwegsinfekten im Bett. Innerhalb einer Woche ist die Zahl der bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) gemeldeten grippalen Infekte deutlich gestiegen. Auch bei der echten Grippe gibt es einen Anstieg.

Grippale Infekte nehmen zu

In der Kalenderwoche 41, also von 5. bis 11. Oktober 2026, waren in Kärnten insgesamt 13.387 Personen krankgemeldet, wie eine aktuelle Auswertung der ÖGK zeigt. Das sind 572 mehr als in der Vorwoche, als die ÖGK noch 12.815 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen verzeichnete. Die Zahl der Krankenstände stieg damit innerhalb einer Woche um rund 4,5 Prozent. Besonders deutlich zeigt sich der Anstieg bei den grippalen Infekten. Während in Kalenderwoche 40 noch 3.021 Kärntner deswegen krankgeschrieben waren, waren es eine Woche später bereits 3.601. Das entspricht einem Plus von rund 19 Prozent. Auch die echte Grippe (Influenza) macht sich zunehmend bemerkbar: Die gemeldeten Fälle stiegen von 16 auf 40. Bei Covid-19 zeigt sich hingegen ein Rückgang von 14 auf sechs Fälle.

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Deutlich weniger Krankenstände als im Vorjahr

Ein Blick auf die Zahlen aus dem Oktober 2025 zeigt allerdings, dass insgesamt derzeit weniger Kärntner krankgeschrieben sind als im Vergleichszeitraum vor einem Jahr. In Kalenderwoche 41 des Vorjahres registrierte die ÖGK 14.772 Krankenstände, heuer sind es wie gesagt 13.387. Auch grippale Infekte sind im Jahresvergleich seltener geworden. Vor einem Jahr waren in derselben Kalenderwoche noch 4.611 Kärntner deswegen im Krankenstand, heuer sind es 3.601 – rund 22 Prozent weniger.

Mehr Fälle von echter Grippe

Anders sieht es bei der echten Grippe aus: 2025 waren in Kalenderwoche 41 lediglich sieben Influenza-Fälle gemeldet worden, heuer sind es bereits 40. Damit hat sich die Zahl mehr als verfünffacht. Auch in der Vorwoche lag der Wert mit 16 Fällen deutlich über dem Vorjahresniveau von sieben Fällen. Die gemeldeten Covid-19-Erkrankungen sind dagegen stark zurückgegangen. In Kalenderwoche 41 des Vorjahres waren es 163 Fälle, heuer nur sechs.

Die Kärntner Krankenstandszahlen im Überblick

KW 40/2026 KW 41/2026 KW 41/2025 Grippale Infekte 3.021 3.601 4.611 Influenza (echte Grippe) 16 40 7 Covid-19 14 6 163 Krankenstände gesamt 12.815 13.387 14.772

ÖGK-Chefarzt rät zu Vorsicht

Auch österreichweit steigen die grippalen Infekte. In Kalenderwoche 41 wurden insgesamt 65.741 entsprechende Krankenstände registriert, in der Vorwoche waren es noch 62.851. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Influenza-Fälle von 741 auf 806. ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter empfiehlt angesichts der beginnenden Erkältungssaison, wieder stärker auf einfache Schutzmaßnahmen zu achten. Dazu zählen regelmäßiges Händewaschen, das Lüften geschlossener Räume und das Vermeiden von Berührungen im Gesicht mit ungewaschenen Händen. „Dort wo viele Menschen auf engem Raum sind, ist der Nasen-Mund-Schutz eine wirksame Möglichkeit, eine Infektion fernzuhalten“, erklärt Krauter.

Das wird erfasst

Bei den Zahlen ist zu beachten, dass die Statistik nur ÖGK-versicherte Arbeitnehmer sowie Bezieher von Arbeitslosengeld umfasst. Zudem wird seit dem Ende der Meldepflicht für Covid-19 im Juli 2023 deutlich weniger getestet. Die tatsächliche Zahl der Corona-Infektionen dürfte daher höher liegen als die gemeldeten Krankenstandsfälle.