Bakterien-Alarm: Kärntner Stadt muss Wasser abkochen

Wichtige Warnung: Bei routinemäßigen Kontrollen wurden in einer Kärntner Stadtgemeinde E.-coli-Bakterien im Trinkwasser nachgewiesen. Nun muss das Wasser abgekocht werden.

Die Stadtgemeinde Feldkirchen hat am Montag, dem 12. Oktober, eine vorsorgliche Abkochaufforderung für das gesamte Gemeindegebiet ausgesprochen.

Die Stadtgemeinde Feldkirchen hat am Montag, dem 12. Oktober, eine vorsorgliche Abkochaufforderung für das gesamte Gemeindegebiet ausgesprochen.

Das Leitungswasser in Feldkirchen darf derzeit nicht ohne vorheriges Abkochen getrunken werden. Wie die Stadtgemeinde am Montagnachmittag (12. Oktober) bekannt gab, wurden bei routinemäßigen Untersuchungen in vier Wasserproben mikrobiologische Verunreinigungen mit E. coli festgestellt.

Was sind E.-coli-Bakterien? Escherichia coli (E. coli) sind Bakterien, die natürlicherweise im Darm von Menschen und Tieren vorkommen. Die meisten sind harmlos, bestimmte Stämme können jedoch Durchfall, Bauchkrämpfe und schwere Darmerkrankungen auslösen. Werden E. coli-Bakterien im Trinkwasser nachgewiesen, deutet das auf eine Verunreinigung durch Fäkalien hin. Dabei können auch andere gefährliche Krankheitserreger ins Wasser gelangt sein. Deshalb darf verunreinigtes Wasser nicht unbehandelt getrunken werden.

Gesamtes Gemeindegebiet betroffen

Obwohl die Bakterien bislang nur in vier Proben nachgewiesen wurden, lässt sich laut Stadtgemeinde derzeit nicht ausschließen, dass auch weitere Bereiche der Wasserversorgung betroffen sind. Deshalb gilt die Abkochaufforderung vorsorglich für das gesamte Gemeindegebiet von Feldkirchen. Bürgermeister Martin Treffner betont:

Die Gesundheit unserer Bevölkerung hat oberste Priorität. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die einwandfreie Trinkwasserqualität schnellstmöglich wiederherzustellen.“

Das musst du tun

Bis die Stadtgemeinde ausdrücklich Entwarnung gibt, muss das Trinkwasser vor der Verwendung abgekocht werden. Dabei sollen die Bewohner folgende Schritte beachten:

Wasser in einem Topf oder Wasserkocher zum sprudelnden Kochen bringen. Mindestens ein bis drei Minuten kochen lassen. Anschließend kann das Wasser nach dem Abkühlen verwendet werden.

Besonders wichtig: Abgekochtes Wasser muss nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Zähneputzen, zur Zubereitung von Speisen und Babynahrung sowie zur Herstellung von Eiswürfeln verwendet werden.

Wie lange muss abgekocht werden?

Wie lange die Vorsichtsmaßnahme aufrechterhalten werden muss, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Stadtgemeinde ersucht die Bevölkerung, auch Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn über die Abkochaufforderung zu informieren. Sie gilt bis zu einer ausdrücklichen Entwarnung.