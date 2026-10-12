Erster Schnee: Baustelle auf der Petzen muss pausieren

Frau Holle hat der Petzen den ersten Besuch abgestattet. So schön der Anblick auch ist, für die freiwilligen Helfer des Kulturvereins Petzen kommt der Schnee etwas ungelegen. Sie müssen ihre Bauarbeiten vorerst unterbrechen.

Über Nacht wurde die Bleiburger Hütte auf der Petzen von einer dünnen Schneeschicht bedeckt.

Über Nacht wurde die Bleiburger Hütte auf der Petzen von einer dünnen Schneeschicht bedeckt.

Das Wetter hat den fleißigen „Schöpfern“ auf der Petzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. In der Nacht auf Montag, den 12. Oktober, fiel der erste Schnee und verwandelte die Baustelle rund um die historische Hüttenruine in eine Winterlandschaft. „Wir freuen uns natürlich über den ersten Schnee, auch wenn wir mit unseren Bauarbeiten noch nicht ganz fertig sind“, berichtet der Kulturverein Petzen (KVP) am Montag in den sozialen Medien.

Arbeiten müssen für ein bis zwei Tage ruhen

Vorerst ist auf der Baustelle deshalb Pause angesagt. „Ein paar Tage Arbeit liegen noch vor uns. Jetzt heißt es erst einmal 1–2 Tage Pause einlegen, bis das Wetter wieder mitspielt und es auf der Baustelle weitergehen kann“, erklärt der Verein. Unwillkommen ist der winterliche Anblick bei den Vereinsmitgliedern aber nicht. Sie sprechen von einem „schönen Vorgeschmack auf den kommenden Winter“.

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Freiwillige kämpfen gegen den Verfall der Hütte

Hinter der Baustelle bei der Bleiburger Hütte steckt ein langjähriges Projekt. Die ehemalige Hütte war über Jahrzehnte ungeschützt Wind und Wetter ausgesetzt. Ihr Zustand verschlechterte sich zunehmend, bis im Jahr 2020 bei einer Gedenkfeier der Entschluss gefasst wurde, die verbliebenen Mauern zu erhalten. Daraus entstand schließlich der Kulturverein Petzen, der im Mai 2021 auf Initiative von Michael Drugowitsch gegründet wurde. Noch im August desselben Jahres begannen die ersten Sicherungsarbeiten an der Ruine.

2,5 Tonnen Material zu Fuß auf den Berg gebracht

Seither packen zahlreiche Freiwillige mit an. Schon bei den ersten Maßnahmen kamen mehr als 300 ehrenamtliche Arbeitsstunden zusammen. Rund 2,5 Tonnen Baumaterial mussten laut Vereinsangaben sogar zu Fuß vom Ende des Siebenhütten-Lifts bis zur Bleiburger Hütte getragen werden. Unterstützung gab es unter anderem vom Bundesheer, den Petzen Bergbahnen, dem Skiclub Petzen und den Feuerwehren St. Michael und Feistritz. Ob die kurze Zwangspause tatsächlich nach ein bis zwei Tagen endet, hängt nun von den weiteren Plänen von Frau Holle ab.