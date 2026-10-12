Die Grünen starten Herbstkampagne: „Frau lag drei Tage hilflos in Wohnung“

Bei einem Besuch stießen die Grünen auf eine bewegende Geschichte: Eine Frau lag nach einem Notfall drei Tage lang hilflos in ihrer Wohnung. Welche Hintergründe diese Geschichten und die Kampagne haben, wurde heute erzählt.

Am heutigen Montagabend, dem 12. Oktober 2026, fiel im Büro der Kärntner Grünen in der Klagenfurter Bahnhofstraße der Startschuss für die Kärntner Herbstkampagne. Gemeinsam mit Bundessprecherin Leonore Gewessler und Landessprecherin Olga Voglauer ziehen Aktivisten von Tür zu Tür, um das direkte Gespräch mit den Menschen im ganzen Land zu suchen.

Vorfall bei Haustür-Besuch

Wie wichtig dieser persönliche Kontakt an der Haustür ist, untermauerte Landessprecherin Olga Voglauer mit einer berührenden und zugleich schockierenden Anekdote aus einem ersten Lauf der Haustür-Aktion: „Es ist unglaublich berührend, wenn man die Menschen zu Hause besucht. Da war eine ältere Frau, die vor kurzem einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatte. Sie konnte sich selber nicht erinnern, was es war, und sie ist drei Tage lang in ihrer Wohnung gelegen. Hätte es nicht den Essenszusteller gegeben, der am Montag wieder gekommen ist, wäre sie gar nicht ins Krankenhaus gekommen“, berichtete Voglauer. In dem Wohnhaus habe es weder einen Lift noch eine entsprechende Betreuung gegeben. Genau bei solchen Alltagsproblemen und der drohenden Vereinsamung älterer Menschen müsse Politik ansetzen, um Realitäten zum Guten zu verändern.

©5 Minuten Olga Voglauer berichtete beim Kampagnenstart von schockierenden Schicksalen an den Haustüren.

Ziel: Rückkehr in den Kärntner Landtag

Die Herbstkampagne dient den Kärntner Grünen als erster großer Meilenstein auf dem Weg zum angestrebten Wieder-Einzug in den Kärntner Landtag. „Es klingt so leicht, aber wir wissen, bis dorthin gibt es Herz um Herz zu erobern. Denn mit Herzen, die hinter uns stehen, mit Menschen, die von uns begeistert sind und uns ihr Vertrauen schenken, kann uns das gelingen“, betonte Voglauer.

Gewessler: „Ein Marathon beginnt Schritt für Schritt“

Auch Bundessprecherin Leonore Gewessler unterstrich die Bedeutung des Zuhörens an den Haustüren. Gute Politik könne nur entstehen, wenn man die Sorgen der Bevölkerung im Alltag versteht und wahrnimmt: „Wir klopfen an Haustüren, wir führen Gespräche, wir hören zu und versuchen Sorgen zu verstehen. Ein Marathon beginnt Schritt für Schritt, Haustür für Haustür, Gespräch für Gespräch, Herz für Herz. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam starten“, so Gewessler. Nach dem offiziellen Auftakt in der Bahnhofstraße machten sich die Teams direkt auf den Weg zu den ersten Hausbesuchen in Klagenfurt.