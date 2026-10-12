Nachbarschaftshilfe endet tragisch: Kärntner (65) verstorben

Eine nachbarschaftliche Hilfeleistung nahm ein tragisches Ende. Ein 65-jähriger Mann stürzte bei Arbeiten rund ums Haus von einem Gerüst. Alle Bemühungen, sein Leben zu retten, blieben erfolglos.

Zu dem tragischen Unfall kam es bereits am Mittwoch, dem 1. Oktober, in der Gemeinde St. Urban im Bezirk Feldkirchen. Wie die Polizei auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt, war ein 65-jähriger Mann bei seinem Nachbarn, um ihm bei Arbeiten rund ums Haus zu helfen. Dabei stürzte er aus bislang nicht näher bekannten Umständen von einem Gerüst und zog sich schwerste Verletzungen zu.

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos

Unmittelbar nach dem Unfall ließen Einsatzkräfte und Zeugen nichts unversucht, um das Leben des Mannes zu retten. Wie die Polizei schildert, führten Zeugen Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Auch eine Polizeistreife und der Notarzt beteiligten sich an den Reanimationsversuchen. Doch alle Bemühungen blieben erfolglos. Der 65-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.