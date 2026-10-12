Das sind die beliebtesten Brunch-Lokale in Kärnten
Auf die Plätze, fertig, brunchen! Falstaff hat seine Community nach den beliebtesten Frühstücks- und Brunch-Adressen gefragt. In Kärnten setzte sich ein Lokal aus der Landeshauptstadt gegen die Konkurrenz durch.
Gemütlich zusammensitzen, sich durch verschiedene Köstlichkeiten kosten und dabei die Zeit vergessen: Ein ausgiebiger Brunch gehört für viele zu einem gelungenen Wochenende einfach dazu. Doch wo schmeckt es besonders gut? Das Genussmagazin Falstaff hat seine Community abstimmen lassen und die beliebtesten Brunch-Lokale Österreichs gekürt. In Kärnten hat ein Lokal aus Klagenfurt die Nase vorn.
„No. 98“ holt sich den ersten Platz
Ob klassisches Frühstück, ausgedehnter Hotel-Brunch oder moderne Frühstückskreationen: Die Auswahl ist groß. In Kärnten sind folgende Brunch-Adressen bei den Gästen besonders beliebt: Das No. 98 in Klagenfurt sicherte sich den ersten Platz und darf sich damit über den Titel als beliebtestes Brunch-Lokal des Bundeslandes freuen. Auf dem zweiten Platz landete das Kap 4613 in Millstatt. Den dritten Platz holte sich mit dem Seepark ein weiteres Lokal aus der Landeshauptstadt.
Das sind die beliebtesten Brunch-Lokale Kärntens:
- No. 98, Klagenfurt
- Kap 4613, Millstatt
- Das Seepark, Klagenfurt
- Hotel Moserhof, Seeboden am Millstätter See
- Der Sandwirth, Klagenfurt