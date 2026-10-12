Das sind die beliebtesten Brunch-Lokale in Kärnten

Auf die Plätze, fertig, brunchen! Falstaff hat seine Community nach den beliebtesten Frühstücks- und Brunch-Adressen gefragt. In Kärnten setzte sich ein Lokal aus der Landeshauptstadt gegen die Konkurrenz durch.

Gemütlich zusammensitzen, sich durch verschiedene Köstlichkeiten kosten und dabei die Zeit vergessen: Ein ausgiebiger Brunch gehört für viele zu einem gelungenen Wochenende einfach dazu. Doch wo schmeckt es besonders gut? Das Genussmagazin Falstaff hat seine Community abstimmen lassen und die beliebtesten Brunch-Lokale Österreichs gekürt. In Kärnten hat ein Lokal aus Klagenfurt die Nase vorn.

„No. 98“ holt sich den ersten Platz

Ob klassisches Frühstück, ausgedehnter Hotel-Brunch oder moderne Frühstückskreationen: Die Auswahl ist groß. In Kärnten sind folgende Brunch-Adressen bei den Gästen besonders beliebt: Das No. 98 in Klagenfurt sicherte sich den ersten Platz und darf sich damit über den Titel als beliebtestes Brunch-Lokal des Bundeslandes freuen. Auf dem zweiten Platz landete das Kap 4613 in Millstatt. Den dritten Platz holte sich mit dem Seepark ein weiteres Lokal aus der Landeshauptstadt.