Stiefenkelin jahrelang missbraucht: Kärntner zu zehn Jahren Haft verurteilt

Über Jahre hinweg soll ein Kärntner seine unmündige Stiefenkelin sexuell missbraucht haben. Heute musste sich der Mann deshalb vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Nun ist das Urteil gefallen: Zehn Jahre Haft.

Am Montag fand wie angekündigt ein Missbrauchsprozess am Landesgericht Klagenfurt statt. Die Vorwürfe gegen den angeklagten Kärntner wogen schwer: Zwischen 2017 und zumindest Ende 2024 soll er seine Stiefenkelin wiederholt sexuell missbraucht haben. Die mutmaßlichen Taten sollen sich unter anderem in Maria Saal (Bezirk Klagenfurt-Land) sowie in Deutschland ereignet haben.

Schwere Verletzungen

Laut Anklage ging es dabei auch um sexuelle Handlungen, die rechtlich dem Geschlechtsverkehr gleichgestellt sind. Das Mädchen soll dadurch schwere Verletzungen erlitten haben, unter deren Folgen es laut Staatsanwaltschaft bis heute leidet. Zusätzlich wurde dem Angeklagten vorgeworfen, Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch besessen zu haben.

Gericht verhängt zehn Jahre Haft

Am Montag wurde der Fall vor einem Schöffengericht am Landesgericht Klagenfurt verhandelt. Unter dem Vorsitz von Richter Gernot Kugi fiel schließlich das Urteil: Der Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt, wie der ORF Kärnten berichtet. Für den schweren sexuellen Missbrauch einer unmündigen Person mit schwerer Körperverletzung als Tatfolge sieht das Gesetz einen Strafrahmen von fünf bis 15 Jahren vor.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Damit ist das Verfahren allerdings noch nicht abgeschlossen. Der Angeklagte hat gegen die Entscheidung Rechtsmittel eingelegt. Das Urteil ist daher noch nicht rechtskräftig. Bis zu einer endgültigen Entscheidung gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.