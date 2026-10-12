Streit um Wölfe in Kärnten: Tierschützer verklagen jetzt Hassposter

Tierschützer blasen jetzt zum Halali auf Hassposter im Internet. „Wer uns beschimpft, soll dafür eine Strafe bekommen, wir lassen uns nichts mehr gefallen“, heißt es kämpferisch.

Aus der Kanzlei des bekannten Lienzer Rechtsanwaltes Robert Kerschbaumer wird auf Anfrage bestätigt, dass jetzt scharf zurückgeschossen wird. Wie hemmungslos die persönliche Verunglimpfungen gegen jene Tierschützer, die gegen die Tötung der Wölfe in Kärnten protestieren betrieben werden, belegen Auszüge aus den Facebook-Kommentaren, die 5 Minuten exklusiv vorliegen und sich besonders gegen eine Biologin richten.

Entmenschlichung & Ungeziefer-Vergleich: „Arme Geistes Schwache Frau und lästig wie eine Nutzlose Fleisch Fliege. Will die Bauern vernichten damit diese Spezies Platz hat wo sie sich ihr Futter holen kann. Nutzloses Geschöpf.“

„Arme Geistes Schwache Frau und lästig wie eine Nutzlose Fleisch Fliege. Will die Bauern vernichten damit diese Spezies Platz hat wo sie sich ihr Futter holen kann. Nutzloses Geschöpf.“ Reine Schmähung & Verunglimpfung : „die kapiert gar nichts, die ist so teppat, dass sie ihre

eigenen lügen noch selber glaubt (…) das sind die zwei hundedamen…“

: „die kapiert gar nichts, die ist so teppat, dass sie ihre eigenen lügen noch selber glaubt (…) das sind die zwei hundedamen…“ Öffentliche Falschbezichtigung: Im Netz wurde wahrheitswidrig behauptet, eine Biologin habe

Strafanzeigen gegen Bauern und Jäger erstattet und lüge gegenüber ihren Vorgesetzten bis in

höchste Ebenen.

„Das Internet ist kein rechtsfreier Raum“

Die beschimpfte Frau wird von Rechtsanwalt Dr. Robert Kerschbaumer und der zuständigen Rechtsanwaltsanwärterin (Konzipientin) Eva-Maria Meidl aus Villach vertreten. Eva-Maria Meidl dazu: „Das Internet ist kein rechtsfreier Raum für persönliche Diffamierungen. Wer online die Grenzen zur Schmähung und Rufschädigung überschreitet, muss mit den rechtlichen Konsequenzen rechnen.“ Anwalt Robert Kerschbaumer: „Scharfe Sachkritik ist zulässig, persönliche Entwürdigung und Diffamierung sind es nicht. Wer diese Grenzen überschreitet, muss damit rechnen, dass sich die Debatte in den Gerichtssaal verlagert. Das gilt für die Verfasser ebenso wie für Seitenbetreiber, die solche Inhalte dulden.“