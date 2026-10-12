Strahlender Sonnenschein: So schön wird der Dienstag in Kärnten

Der Herbst zeigt sich in Kärnten am Dienstag von seiner freundlichen Seite. Nach einem noch recht frischen Start in den Tag dürfen wir auf strahlenden Sonnenschein und Temperaturen bis zu 18 Grad freuen.

In den Morgenstunden können sich am Dienstag regional noch Nebelfelder halten. Diese lösen sich allerdings nach Prognosen der GeoSphere Austria recht rasch auf und machen der Sonne Platz. Danach präsentiert sich das Wetter in ganz Kärnten von seiner besten Seite. Vor allem am Nachmittag ist der Himmel weitgehend wolkenlos. In den Föhnschneisen kann im Tagesverlauf allerdings lebhafter, föhniger Nordwind aufkommen. Die Temperaturen steigen nach einem frischen Morgen auf angenehme 14 bis 18 Grad.