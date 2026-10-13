Naturpark des Jahres: Hohe Auszeichnung geht heuer nach Kärnten

Kärnten hat Grund zum Jubeln! Einer unserer schönsten Naturschätze hat sich gegen die Konkurrenz aus ganz Österreich durchgesetzt und wurde als "Naturpark des Jahres" ausgezeichnet.

Der Weissensee zählt zu den bekanntesten Naturjuwelen Kärntens und kann sich jetzt über eine besondere Auszeichnung freuen: Der Naturpark Weissensee wurde zum „Naturpark des Jahres 2026“ gekürt. Damit setzte er sich bei der Wahl des Verbands der Naturparke Österreichs durch. Die Auszeichnung kommt zu einem besonderen Zeitpunkt.

Weissensee überzeugte die Fachjury

Insgesamt 47 Naturparke gibt es in Österreich. Jedes Jahr zeichnet der Verband der Naturparke Österreichs (VNÖ) einen davon für seine Arbeit aus. Eine unabhängige Fachjury bewertet dabei unter anderem, wie die Natur geschützt wird, welche Bildungsangebote es gibt und wie sich Tourismus und regionale Entwicklung miteinander vereinbaren lassen. Der Weissensee konnte vor allem mit seinen Projekten zum Schutz der Landschaft und seinen nachhaltigen Angeboten für Urlauber überzeugen. Besonders hervorgehoben wurden der sanfte Tourismus und das Mobilitätskonzept der Region.

Auszeichnung am Schiff

Die Auszeichnung wurde im Rahmen des Jahrestreffens der österreichischen Naturparke an Bord der MS Kärnten auf dem Weissensee überreicht. „Ich gratuliere dem Naturpark Weissensee herzlich zu dieser Auszeichnung, die das langjährige Engagement für den Schutz einer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft würdigt“, erklärte VNÖ-Präsident Johann Thauerböck.

©VNÖ Der Weissensee wurde als „Naturpark des Jahres 2026“ ausgezeichnet.

Seit 20 Jahren wird die Natur geschützt

Der Naturpark Weissensee wurde 2006 gegründet und erstreckt sich über 7.640 Hektar in den Gemeinden Weissensee und Stockenboi (Bezirk Spittal an der Drau bzw. Villach-Land). Neben dem See selbst gehören auch ausgedehnte Wälder, Feuchtwiesen und wertvolle Uferlandschaften dazu. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden zahlreiche Projekte umgesetzt. Dazu zählen der Schutz empfindlicher Lebensräume, die Renaturierung des Mühltumpfs und das Projekt „Wald der Zukunft“. Auch die neue Naturpark-Information „Das Fischhaus“ gehört zu den jüngeren Entwicklungen.

Naturwissen vermitteln

Eine wichtige Rolle spielt außerdem die Vermittlung von Wissen über die heimische Natur. Bei geführten Touren mit Naturpark-Rangern können Besucher beispielsweise im Frühjahr bei der Amphibienrettung mithelfen, im Sommer winzige Lebewesen aus dem See unter dem Mikroskop betrachten oder im Herbst mehr über Pilze erfahren. Im Winter stehen unter anderem Programme rund um das Eis auf dem Plan. Mehr als 4.000 Gäste nehmen an diesen Angeboten teil.

„Eine besondere Freude“

Für Naturpark-Vorsitzenden Franz Schier ist die Auszeichnung ein schöner Höhepunkt der bisherigen Arbeit. „Dass wir gerade im Jahr unseres 20-jährigen Bestehens zum Naturpark des Jahres ausgezeichnet werden, ist eine besondere Freude“, betont er. Der Titel sei vor allem eine Anerkennung für die zahlreichen Menschen, Betriebe und Organisationen, die sich seit Jahren für die Region einsetzen. Auch Kärntens Naturparkreferentin Marika Lagger-Pöllinger würdigte die Entwicklung des Naturparks. Der Weissensee zeige, wie Naturschutz, Landwirtschaft und Tourismus gemeinsam funktionieren können. Passend zur Auszeichnung ist der Weissensee heuer auch Gastgeber des Jahrestreffens der österreichischen Naturparke. Am Dienstag, dem 13. Oktober, steht dort eine Fachtagung zum Thema Landwirtschaft und Naturschutz auf dem Programm.