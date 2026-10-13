Polizei stoppt Alko-Lenker in Villach gleich zweimal in 45 Minuten

Gestern Nacht gegen 23.07 Uhr hielt eine Streife einen kroatischen Staatsangehörigen im Stadtgebiet von Villach zu einer Routinekontrolle an. Dabei fielen den Polizisten sofort deutliche Alkoholsymptome auf.

Nachdem er einmal angehalten wurde, untersagte die Polizei ihm zwar die Weiterfahrt, doch er nahm einfach seinen Zweitschlüssel.

Nachdem er einmal angehalten wurde, untersagte die Polizei ihm zwar die Weiterfahrt, doch er nahm einfach seinen Zweitschlüssel.

Der Mann verweigerte zunächst einen Alko-Vortest und in weiterer Folge auch den Alkomattest, zu dem er aufgefordert wurde. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen, teilen die Beamten mit. Da er eine vorläufige Sicherheitsleistung nicht bezahlen konnte, wurde der Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Wagen mit Zweitschlüssel erneut gestartet

Lange hielt das Fahrverbot allerdings nicht: Gegen 23.51 Uhr – nur knapp 44 Minuten später – fiel derselbe Wagen im Stadtgebiet erneut auf. Die Beamten hielten das Fahrzeug wieder an und staunten wohl nicht schlecht: Der Mann hatte seinen Wagen einfach mit einem Zweitschlüssel erneut gestartet und seine Fahrt fortgesetzt. Auch bei dieser zweiten Kontrolle verweigerte der 45-Jährige strikt jeden Alkotest.

Radklammer am Auto angebracht

Die Weiterfahrt wurde erneut untersagt und auch der zweite Fahrzeugschlüssel abgenommen. Zur Verhinderung einer weiteren Inbetriebnahme wurde am Auto eine Radklammer angebracht, heißt es abschließend.