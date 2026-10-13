Führungswechsel: Neuer Bereichsleiter bei der Kärntner Sparkasse

In seiner neuen Funktion verantwortet Feichtinger das gesamte Firmenkundengeschäft der Kärntner Sparkasse – von Geschäfts- und Firmenkunden über Freie Berufe bis hin zu Treasury und Wirtschaftsförderung, wird in einer Aussendung mitgeteilt.

Langjährige Erfahrung

Andreas Feichtinger blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Firmenkundengeschäft zurück. In unterschiedlichen Funktionen hat er Unternehmen verschiedenster Größen und Branchen begleitet und verfügt über umfassende Erfahrung in Finanzierung, Veranlagung, Förderungen sowie bei komplexen unternehmerischen Vorhaben. Seit 2020 leitete Feichtinger den Bereich Kommerzmanagement & Treasury Markets. In dieser Funktion hat er die Weiterentwicklung des Firmenkundengeschäfts, der Vertriebssteuerung sowie zahlreicher Produkte und Prozesse maßgeblich mitgestaltet, heißt es weiter. Darüber hinaus bringt er umfangreiche Erfahrung aus Projekten innerhalb der österreichischen Sparkassengruppe und der Erste Group mit, wird betont.

Sein Anspruch in der neuen Funktion

Die Kärntner Sparkasse soll für Unternehmen und Selbstständige in Kärnten ein starker, verlässlicher und langfristiger Partner sein – persönlich vor Ort und gleichzeitig digital auf der Höhe der Zeit, wird mitgeteilt. „Hinter jeder Investition stehen eine unternehmerische Idee, Mut und oft auch viel Herzblut. Genau dort wollen wir ansetzen: Wir kennen den Kärntner Markt, hören unseren Kundinnen und Kunden zu und entwickeln gemeinsam Lösungen, die zu ihrem Unternehmen und ihren Zielen passen. Mich begeistert, welche Innovationskraft und unternehmerische Qualität wir in Kärnten haben – und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass daraus nachhaltiges Wachstum entsteht“, so Feichtinger.

Digitales Angebot und persönliche Kundenbeziehung

Die Kärntner Sparkasse verbindet persönliche Betreuung mit einem laufend wachsenden digitalen Angebot, wird betont und weiter: Mit George Business steht Unternehmen ein modernes Business-Banking zur Verfügung. Digitale Prozesse ermöglichen es Firmenkunden zudem, Finanzierungen und Kreditlinien für Investitionen oder Betriebsmittel einfach und effizient zu nutzen. Gleichzeitig bleibt die persönliche Beziehung zum Kunden ein zentraler Faktor. Die Kundenbetreuer der Kärntner Sparkasse begleiten Unternehmen direkt vor Ort und in den Sparkassen-Filialen – unterstützt durch Spezialisten für Finanzierung, Förderungen, Treasury, Veranlagung und weitere unternehmerische Fragestellungen, heißt es weiter.

Gründer, Start-ups und Betriebsnachfolger

Besonderes Augenmerk gilt auch Gründern, Start-ups und Betriebsnachfolgern. Sie sollen von der ersten Geschäftsidee über die Finanzierung bis zur weiteren Unternehmensentwicklung kompetent begleitet werden. „Digitalisierung soll unseren Kundinnen und Kunden vor allem eines bringen: mehr Einfachheit und mehr Zeit für ihr Unternehmen. Gleichzeitig wollen wir dort persönlich zur Seite stehen, wo Beratung und Erfahrung den Unterschied machen. Diese Verbindung aus persönlicher Nähe, hoher Kompetenz und digitalen Lösungen ist für mich modernes Firmenkundengeschäft“, so Feichtiger weiter. Um Unternehmen bei Investitionen in Innovation, Digitalisierung und Wachstum zu unterstützen, stellen Erste Bank und Sparkassen mit der Wachstumsmilliarde insgesamt eine Milliarde Euro an Finanzierungen bereit, heißt es abschließend.