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/ ©Pexels/ Anna Shvets
Das Bild auf 5min.at zeigt abgekochtes Wasser auf einem Herd.
Nach Feldkirchen muss jetzt auch in Moosburg das Trinkwasser abgekocht werden.
Moosburg
13/10/2026
Gemeinde teilt mit

Trinkwasser verunreinigt: Nächste Kärntner Gemeinde muss Wasser abkochen

Nach der bakteriellen Verunreinigung des Trinkwassers in Feldkirchen ist nun auch die Marktgemeinde Moosburg betroffen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Die Nachrichten rund um das Trinkwasser in Kärnten reißen nicht ab: Nachdem in Feldkirchen bei einer routinemäßigen Untersuchung eine mikrobiologische Beeinträchtigung nachgewiesen wurde, muss dort nun abgekocht werden Da verschiedene Ortsteile der Marktgemeinde Moosburg mit Wasser aus Feldkirchen versorgt werden, gilt ab sofort auch hier ein striktes Abkochgebot.

Wo Trinkwasser abgekocht werden soll

Das Leitungswasser darf in folgenden Bereichen in Moosburg derzeit nicht unbehandelt als Trinkwasser verwendet werden:

  • Tigring

  • Witsch

  • Rosenau

  • Wassergenossenschaft Freudenberg (Arlsdorf, Faning, Nussberg, Polan)

An der Behebung des Problems wird derzeit von den zuständigen Stellen intensiv gearbeitet, heißt es vonseiten der Gemeinde.

Was müssten Bürger jetzt beachten?

Die Gemeinde Moosburg ruft die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten dazu auf, das Leitungswasser keinesfalls direkt zu trinken. Vor der Verwendung muss es zwingend abgekocht werden.

Wie du das Wasser richtig abkochst:

  • Bringe das Wasser in einem Topf oder Wasserkocher zum sprudelnden Kochen.

  • Lass es mindestens ein bis drei Minuten durchgehend kochen.

  • Erst nach dem Abkühlen kann es bedenkenlos verwendet werden.

Wofür das Wasser abgekocht werden soll

  • Trinken und Zubereiten von Getränken

  • Zähneputzen

  • Zubereitung von Nahrungsmitteln und Babynahrung

  • Herstellung von Eiswürfel

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2026 um 09:29 Uhr aktualisiert
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