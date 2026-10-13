Demokratie statt Theorie: AK Kärnten bringt neuen Workshop an Schulen

Wie entstehen Entscheidungen? Wer darf mitreden? Wie reagiert man, wenn man mit einem Ergebnis nicht einverstanden ist? Mit dem neuen Workshop „Demokratie & Partizipation“ bringt die AK Kärnten diese Themen direkt an die Schulen.

Das kostenfreie Bildungsangebot von AK Young richtet sich vor allem an Schüler von Polytechnischen Schulen sowie Fachberufsschulen. Anstelle reiner Theorie steht die aktive Beteiligung der Jugendlichen im Mittelpunkt.

Entscheidungsprozesse und Möglichkeiten

Ob in der Schule, im Lehrbetrieb oder später im Beruf: Regelmäßig treffen unterschiedliche Interessen aufeinander. Der Workshop vermittelt, wie Entscheidungsprozesse ablaufen und welche Möglichkeiten Jugendliche haben, ihre eigene Meinung einzubringen.

Jugendliche wünschen sich mehr Mitgestaltung

„Jugendliche interessieren sich für Politik, fühlen sich aber vielfach nicht ausreichend vertreten und wünschen sich mehr Mitgestaltung und Transparenz. Das zeigt unsere AK-Jugendstudie. Mit dem neuen Workshop wollen wir deshalb dort ansetzen, wo Jugendliche selbst etwas bewegen können. Denn Demokratie lebt vom Mitmachen“, erklärt AK-Präsident Günther Goach.

©AK_Helge Bauer „Jugendliche interessieren sich für Politik, fühlen sich aber vielfach nicht ausreichend vertreten und wünschen sich mehr Mitgestaltung und Transparenz“, erklärt AK-Präsident Günther Goach.

Diskutieren, ausprobieren und gemeinsam Lösungen finden

In interaktiven Übungen, Diskussionen und anhand von Praxisbeispielen erarbeiten die Jugendlichen, wie Kompromisse entstehen und wie sie eigene Standpunkte vertreten. Das Angebot ergänzt die bestehenden AK Young-Workshops zu Themen wie Arbeitsrecht, Konsumentenschutz oder Cybermobbing. „Von der Lehre über den ersten eigenen Lohn bis zum Praktikum gibt es für Jugendliche viele Fragen, die im Alltag plötzlich wichtig werden. Genau dort setzen unsere Workshops an – etwa bei Arbeitsrecht, Geld und Konsumentenschutz, aber auch bei Themen wie Cybermobbing und dem sicheren Umgang mit digitalen Medien. All diese Workshops sind für Schulen kostenlos“, betont Christoph Appé, Referatsleiter AK Young. Detaillierte Informationen sowie Buchungsmöglichkeiten finden Schulen auf der Website.