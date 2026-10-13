Nach Trauerfall in Treffen: Christof Seymann als neuer Bürgermeister angelobt

Im Rahmen einer Gemeinderatssitzung wurde am Montag in Treffen nach dem Ableben von Bürgermeister Andreas FiIllei (SPÖ) Christof Seymann (SPÖ) als Nachfolger von Villacher Bezirkshauptmann Bernd Riepan angelobt.

In einer Ansprache betonte Seymann, dass er wie sein verstorbener Vorgänger den von Altbürgermeister Klaus Glanznig vorgegebenen Weg und Ideen weiter verfolgen werde.

„Erst die zweite Frau in der Geschichte der Gemeinde Treffen“

Anschließend wurde Gerda Burian als Vizebürgermeisterin angelobt. „Sie ist erst die zweite Frau in der Geschichte der Gemeinde Treffen, aber die erste sozialdemokratische, welche dieses Amt bekleidet“, freut sich auch Klaus Glanznig über die Wahl. Auch ein neues Mitglied im Gemeinderat konnte begrüßt und angelobt werden: Patrick Glanznig, der Sohn des Altbürgermeisters schlug an diesem Abend den Weg in die Politik ein. „Der Papa kann kaum mehr gehen vor Stolz“, schmunzelt der ebenfalls am Abend anwesende Altbürgermeister Georg Kerschbaumer. Und: „Der Bua wird sicher seinen Weg machen“.