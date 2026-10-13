Tourismus-Boom am Wörthersee: „Nächtigungsplus von rund 4 Prozent“

Die Region Wörthersee-Rosental blickt auf eine äußerst erfolgreiche Sommersaison 2026 zurück. Peter Peschel, Geschäftsführer der Wörthersee Rosental Tourismus GmbH, erklärt exklusiv gegenüber 5 Minuten: Mit einer gelungenen Kombination aus Seeerlebnis, Natur, Bewegung, Kulinarik und hochkarätigen Veranstaltungen konnte die Destination ihre Spitzenposition unter Kärntens Tourismusregionen unter Beweis stellen.

Nächtigungsplus von rund 4 Prozent

Schon die ersten Monate des Jahres legten den Grundstein für den Erfolg: Von Jänner bis August 2026 verzeichnete die Region ein deutliches Plus von rund 4 Prozent bei den Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum – mit rund 1,36 Millionen Nächtigungen. „Für die abschließende Beurteilung der Sommersaison 2026 sind die vollständigen Nächtigungs- und Ankunftszahlen noch abzuwarten“, heißt es. Für Peter Peschel liegt das Geheimnis hinter den Zuwächsen in der Ergänzung zweier unterschiedlicher Erlebnisräume: Auf der einen Seite das internationale Wörthersee-Flair mit Hochwert-Infrastruktur und Events, auf der anderen Seite die unberührte Natur, Rad- und Wanderwege sowie die authentische Kulinarik des Rosentals.

„Diese Vielfalt hat es ermöglicht, unterschiedliche und neue Gästegruppen anzusprechen, den Aufenthalt über den klassischen Badeurlaub hinaus attraktiv zu gestalten und die Verweildauer zu verlängern“, so Peter Peschel gegenüber 5 Minuten.

Frühjahr als Wachstumstreiber

Besonders stark entwickelte sich die Nachfrage abseits des Hochsommers. Ein deutlicher Nächtigungszuwachs in den Monaten Februar bis Mai zeigt, dass das strategische Ziel der Saisonverlängerung voll aufgeht. So konnten viele Golfurlauber zurückgewonnen werden, und auch der Radtourismus legte in den vergangenen zwei Jahren spürbar zu. Großevents wie die Gravel UCI, das Krimifest und der Wörthersee Marathon erwiesen sich als wichtige Frequenzbringer.

Koralmbahn als Chance für 2027

Zusätzlichen Rückenwind erwartet die Region durch die Koralmbahn. Die schnelle Anbindung eröffnet neue Chancen für Kurzurlauber, Tagesgäste und die Erschließung neuer Märkte in Deutschland und der Schweiz. „Die Zukunft liegt darin, die internationale Strahlkraft des Wörthersees mit der landschaftlichen Vielfalt und Authentizität des Rosentals noch stärker zu verbinden. Das gemeinsame Ziel bleibt klar: die touristische Wertschöpfung nachhaltig zu steigern, die Saison zu verlängern und die Region als attraktiven Lebens-, Wirtschafts- und Urlaubsraum langfristig zu stärken“, betont Geschäftsführer Peter Peschel abschließend.