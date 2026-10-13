Wetter-Ausblick für Kärnten: Was uns die nächste Zeit erwartet

Der bisherige Oktober präsentierte sich in den vergangenen Tagen spürbar wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Wie es aktuell aussieht und wie sich das Wetter in der zweiten Oktoberhälfte verhalten könnte, erfährst du hier.

„Bis jetzt war der Oktober milder als im Mittel. Vor allem die letzten Tage waren die Temperaturen höher als im langjährigen Mittel und der Monat war bislang auch niederschlagsarm“, erklärt Martin Ortner von der Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Für die Jahreszeit bleibt es weiterhin zu warm, nach ergiebigem Regen schaut es aktuell nicht wirklich aus.

Bis zu 19 Grad: Milde Temperaturen in Kärnten

Normalerweise liegen die Höchstwerte Mitte Oktober im Schnitt um die 15 Grad. In den nächsten Tagen klettert das Thermometer jedoch deutlich höher. „In den kommenden Tagen sind Höchstwerte zu erwarten, die vor allem in sonnigen Hanglagen darüber liegen. So 18 bis 19 Grad werden erwartet“, so der Experte gegenüber 5 Minuten. Nach dem ruhigen Hochdruckwetter am Dienstag sorgt am Mittwoch vorübergehend eine feuchtere Nordströmung für Abwechslung. Abseits des Alpenhauptkamms setzt sich dennoch die Sonne durch, wobei saisonüblicher Nebel gebietsweise auftreten kann.

Ruhiges Hochdruckwetter prägt die zweite Wochenhälfte

Von Donnerstag bis Samstag setzt sich das ruhige Hochdruckwetter fort. Die Kärntner können sich auf einen Mix aus Nebel, Sonne und für Mitte Oktober zu milde Temperaturen einstellen. Erst in der kommenden Woche deutet sich eine kleine Umstellung an. „Es schaut danach aus, dass sich das Temperaturniveau eher dem langjährigen Mittel anpasst, also dass die Temperaturen ein paar Grad zurückgehen“, führt Ortner weiter aus. Viel Niederschlag sei auf der Alpensüdseite aber auch in der nächsten Woche eher unwahrscheinlich. „Einzelereignisse können nicht präzise prognostiziert werden – zumindest bei dem, was über die Wochenprognose hinausgeht. Jetzt schaut es mal nicht nach Niederschlag nächste Woche aus, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber es kann nicht genau gesagt werden“, betont der Meteorologe im Gespräch mit 5 Minuten.

Blick auf den Winter: Saisonprognosen bleiben Spekulation

Saison- und Monatsprognosen werden regelmäßig berechnet und sind etwa für die Energiewirtschaft von Interesse, um allgemeine Trends für Mitteleuropa einzuschätzen, teilt der Meteorologe mit. Dennoch ist Vorsicht geboten: „Saisonprognosen sind sehr spekulativ. Gerade im Winter sind Trefferquoten solcher Saisonprognosen nicht sehr hoch und mit sehr großen Unsicherheiten behaftet“, erklärt der Experte. Nach aktuellen Berechnungen des europäischen Wettermodells ECMWF zeichnet sich für die Monate November, Dezember und Januar zwar ein eher zu milder Winter ab. Zudem könnte es im Spätherbst und Frühwinter vereinzelt zu Südstaulagen mit etwas mehr Niederschlag kommen. Doch auch hier gilt: Solche langfristigen Ausblicke bleiben mit großer Skepsis zu betrachten.

Langzeitprognosen zeigen milden November und Dezember

Auch David Kaufmann von tauernwetter.at spricht von einer zweiten Oktoberhälfte, die nicht viel Niederschlag im Gepäck hat: „Die großen Wettermodelle berechnen auch für die zweite Oktoberhälfte kaum Niederschlag, ein Italientief ist um die Monatsmitte eher unwahrscheinlich und erst im letzten Monatsdrittel nicht ganz auszuschließen.“ Für den November und den Winter zeichnet, so Kaufmann weiter, das Langfristmodell ECMWF SEAS5 ein anderes Bild: „Beide dürften sehr mild ausfallen, und die ungewöhnlich warmen Meere könnten für reichlich Niederschlag sorgen, in den engen Tälern Oberkärntens und Osttirols auch als Schnee.“