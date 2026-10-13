Schwerer Unfall: Kärntnerin (81) hebt mit Auto ab – „landet“ in Garten

Die 81-Jährige war mit ihrem Auto gegen 8.45 Uhr gerade auf der Kleinkirchheimer Bundesstraße (B88) von Bad Kleinkirchheim kommend in Richtung Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten) unterwegs, als sie im Bereich einer Kurve mit ihrem Fahrzeug von der Straße abkam. Wie die Polizei berichtet, ist das Auto daraufhin abgehoben, hat in einer Höhe von mehr als einem Meter einen Baum sowie in weiterer Folge eine Trafostation gestreift und ist anschließend in einem angrenzenden Garten zum Stillstand gekommen. Die Frau wurde verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Villach geflogen. Am Auto selbst entstand Totalschaden.