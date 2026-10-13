Blick hinter die Kulissen: Besuch bei Traditionsbetrieben im Bezirk Spittal

Kürzlich war Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig gemeinsam mit Bürgermeister Wolfgang Krenn in Berg im Drautal unterwegs, um zwei traditionsreiche Betriebe zu besichtigen: die Tischlerei Unterwaditzer und Bauernholz Transporte. Für Schuschnig ist dieser direkte Kontakt unverzichtbar: Die Politik müsse nah an den Betrieben sein, um zu verstehen, wo der Schuh drückt und wie der Standort Oberkärnten weiter gestärkt werden kann.

Weltruf aus Oberkärnten: Tischlerei Unterwaditzer

Erste Station war die 1876 gegründete Tischlerei Unterwaditzer, die auf eine 150-jährige Geschichte zurückblickt. Der Betrieb hat sich auf hochwertige Holz-, Brandschutz-, Schallschutz- und Sicherheitstüren spezialisiert. Produkte aus Berg im Drautal stehen heute in prominenten Bauwerken wie dem Wiener Parlamentsgebäude, dem Stift Melk, dem Schloss Mirabell oder dem Palais Liechtenstein. Geführt wird das Traditionsunternehmen von Alois Unterwaditzer und seinem Nachfolger Julian Mentil.

Starke Logistik für die regionale Holzwirtschaft

Danach führte der Weg den Wirtschaftslandesrat zu Bauernholz Transporte. Das von Peter Ebenberger geleitete Unternehmen gehört zu den wichtigsten Holzspediteuren der Region und ist eng mit der heimischen Forst- und Holzwirtschaft vernetzt. Schuschnig zog ein positives Fazit des Besuchs: Betriebe wie diese seien tief in der Region verankert, entwickeln sich stetig weiter und sichern wertvolle Arbeitsplätze sowie regionale Wertschöpfung in Oberkärnten.

©Büro Schuschnig „Betriebe wie diese sind seit vielen Jahren fest in der Region verankert und entwickeln sich gleichzeitig laufend weiter. Sie schaffen Arbeitsplätze, sorgen für regionale Wertschöpfung und zeigen, wie viel unternehmerisches Engagement und Know-how in Oberkärnten vorhanden sind“, so Schuschnig abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2026 um 13:50 Uhr aktualisiert