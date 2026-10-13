Blick hinter die Kulissen: Besuch bei Traditionsbetrieben im Bezirk Spittal
Um zu erfahren, welche Herausforderungen die heimische Wirtschaft beschäftigen, besucht Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig regelmäßig regionale Unternehmen.
Kürzlich war Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig gemeinsam mit Bürgermeister Wolfgang Krenn in Berg im Drautal unterwegs, um zwei traditionsreiche Betriebe zu besichtigen: die Tischlerei Unterwaditzer und Bauernholz Transporte. Für Schuschnig ist dieser direkte Kontakt unverzichtbar: Die Politik müsse nah an den Betrieben sein, um zu verstehen, wo der Schuh drückt und wie der Standort Oberkärnten weiter gestärkt werden kann.
Weltruf aus Oberkärnten: Tischlerei Unterwaditzer
Erste Station war die 1876 gegründete Tischlerei Unterwaditzer, die auf eine 150-jährige Geschichte zurückblickt. Der Betrieb hat sich auf hochwertige Holz-, Brandschutz-, Schallschutz- und Sicherheitstüren spezialisiert. Produkte aus Berg im Drautal stehen heute in prominenten Bauwerken wie dem Wiener Parlamentsgebäude, dem Stift Melk, dem Schloss Mirabell oder dem Palais Liechtenstein. Geführt wird das Traditionsunternehmen von Alois Unterwaditzer und seinem Nachfolger Julian Mentil.
Starke Logistik für die regionale Holzwirtschaft
Danach führte der Weg den Wirtschaftslandesrat zu Bauernholz Transporte. Das von Peter Ebenberger geleitete Unternehmen gehört zu den wichtigsten Holzspediteuren der Region und ist eng mit der heimischen Forst- und Holzwirtschaft vernetzt. Schuschnig zog ein positives Fazit des Besuchs: Betriebe wie diese seien tief in der Region verankert, entwickeln sich stetig weiter und sichern wertvolle Arbeitsplätze sowie regionale Wertschöpfung in Oberkärnten.