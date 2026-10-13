„Wie der Tod das Leben berührt“: Bestattung Kärnten lädt zu Tag der offenen Tür

Über den Tod zu sprechen, fällt vielen Menschen schwer. Er gehört zum Leben und ist doch mit Unsicherheit, Angst und vielen Fragen verbunden. Was geschieht, wenn ein geliebter Mensch stirbt? Welche Möglichkeiten gibt es, Abschied zu nehmen? Wie können Erinnerungen bewahrt und Trauer begleitet werden? Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, laden die Bestattung Kärnten sowie die PAX Bestattung zum Tag der offenen Tür. Das Programm von zehn bis 15 Uhr umfasst Gespräche mit einer Gerichtsmedizinerin ebenso wie eine Krematoriumführung oder das Bemalen eines Sarges, heißt es in einer Aussendung.

„Wenn ein Mensch geht, bleibt vieles zurück“

Unter dem Motto „Wie der Tod das Leben berührt“ laden die Kärntner Bestattungsunternehmen gemeinsam mit Floristen, Steinmetzen, Schlossern und Glasern zu dieser Initiative ein. Auch die Bestattung Kärnten, eines der größten Bestattungsunternehmen Österreichs, beteiligt sich daran und öffnet ihre Standorte. „Wenn ein Mensch geht, bleibt vieles zurück: Erinnerungen, Geschichten, Spuren und Liebe. Ihnen einen würdevollen Platz zu geben, ist unsere Aufgabe, die weit über den letzten Abschied hinausreicht“, betonen die beiden Geschäftsführer der Bestattung Kärnten, Roman Macher und Walter Egger.

Info-Angebot an mehreren Standorten in Kärnten

An den Standorten in Klagenfurt, Villach, St. Veit, Ferlach, Feistritz an der Drau, Mittewald/Drobollach am Faaker See und Feldkirchen wartet ein vielfältiges Informations- und Begegnungsangebot. Führungen durch die Räumlichkeiten ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen der Bestattungsarbeit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung und informieren über unterschiedliche Bestattungsmöglichkeiten, die Gestaltung individueller Trauerfeiern, die Bestattungsvorsorge, Grabschmuck und Möglichkeiten der Trauerbewältigung, wird weiter betont.

Gerichtsmedizin hautnah am Waagplatz in Klagenfurt

Einen außergewöhnlichen Einblick bietet die Bestattung Kärnten am Waagplatz in Klagenfurt. Dort gibt Alexandra Meierhofer, die einzige Gerichtsmedizinerin Kärntens, zwischen zehn und 13 Uhr Einblicke in die Welt der Gerichtsmedizin. Im Obduktions- und Versorgungsraum erläutert sie unter anderem die Voraussetzungen und Abläufe einer gerichtlich angeordneten Obduktion. Besucherinnen und Besucher erhalten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mehr über einen Bereich zu erfahren, der vielen Menschen weitgehend unbekannt ist.

©Meierhofer_privat Einen außergewöhnlichen Einblick bietet die Bestattung Kärnten am Waagplatz in Klagenfurt. Dort gibt Alexandra Meierhofer, die einzige Gerichtsmedizinerin Kärntens, zwischen zehn und 13 Uhr Einblicke in die Welt der Gerichtsmedizin.

Krematorium-Führung in Villach

Ein besonderer Programmpunkt erwartet Interessierte im Krematorium Villach in der Schmalgasse beim Waldfriedhof. Dort werden Führungen angeboten, bei denen umfassend über die Feuerbestattung informiert wird, heißt es weiter.

Wenn Trauer Farbe bekommt: Sarg bemalen bei PAX Klagenfurt-Annabichl

Dass Abschiednehmen nicht ausschließlich von Stille und Dunkelheit geprägt sein muss, zeigt eine besondere Mitmachaktion am Standort PAX Klagenfurt-Annabichl in der Flughafenstraße 16. Unter dem Motto „Trauer braucht Farbe“ wird im Freien eine Kreativ-Insel eingerichtet, an der Besucherinnen und Besucher einen bereitgestellten Holzsarg gemeinsam bemalen können. Die Idee dazu stammt von PAX-Standortleiter Armin Pansy. Die Aktion lädt dazu ein, gewohnte Vorstellungen zu hinterfragen und neue Wege des Erinnerns zu entdecken.

Notare und Hilfsorganisationen beraten vor Ort

Im Rahmen des Tages der offenen Tür widmen sich auch regionale Notare den wichtigsten Fragen rund um Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Testament und Erbrecht. Darüber hinaus geben Hilfsorganisationen und kirchliche Einrichtungen Einblicke in ihre Arbeit. Vertreterinnen und Vertreter des Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes, der katholischen Trauerpastoral und der Hospizarbeit stehen für Fragen zur Verfügung und informieren über Unterstützungsangebote für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Das Ziel ist es, Wissen zu vermitteln, Unsicherheiten abzubauen und zu zeigen, dass niemand mit seinen Fragen oder seiner Trauer allein bleiben muss. Die regionalen Programme liegen in den einzelnen Standorten auf, wird abschließend mitgeteilt.