Betrug mit Fußballstars: Ex-Bundesligakicker muss drei Jahre in Haft

Vom Fußballplatz auf die Anklagebank: Ein ehemaliger Bundesligafußballer soll nach dem Ende seiner Profikarriere mehrere Vereine mit angeblichen Spielervermittlungen betrogen haben. Wie die „Kronen Zeitung“ am Dienstag, dem 13. Oktober, berichtet, wurde der Mann am Landesgericht Klagenfurt wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Das Urteil sei bereits rechtskräftig.

50.000 Euro für angebliche Fußballstars

Nach seiner aktiven Karriere habe sich der ehemalige Profisportler als Spielervermittler versucht. Dabei soll er gegenüber mehreren Fußballvereinen angegeben haben, über internationale Kontakte zu verfügen und namhafte Spieler, unter anderem aus Brasilien, vermitteln zu können. Für seine Dienste habe er von den Vereinen jeweils 50.000 Euro im Voraus verlangt. Wäre eine Vermittlung erfolgreich gewesen, hätten weitere Zahlungen folgen sollen. Sollte hingegen innerhalb einer vereinbarten Frist kein Vertrag zustande kommen, wäre die Anzahlung zurückzuerstatten gewesen. Doch dazu sei es laut dem Bericht nicht gekommen. Der ehemalige Kicker soll weder die versprochenen Spieler vermittelt noch die erhaltenen Anzahlungen zurückgezahlt haben. Stattdessen habe er das Geld für seinen eigenen Lebensstil verwendet. Der Schaden sei zunächst auf beinahe eine halbe Million Euro geschätzt, letztlich jedoch mit rund 300.000 Euro beziffert worden.

Während des Prozesses erneut festgenommen

Wie die „Krone“ weiter berichtet, sei der Angeklagte bereits vor rund einem Jahr wegen Fluchtgefahr festgenommen worden. Nachdem seine Lebensgefährtin eine Kaution von 20.000 Euro hinterlegt hatte, sei er zunächst wieder auf freien Fuß gekommen. Doch selbst während des laufenden Verfahrens soll der bereits vorbestrafte Mann seine betrügerischen Aktivitäten fortgesetzt haben. Richter Christian Liebhauser-Karl habe deshalb noch während des Prozesses seine erneute Festnahme angeordnet – diesmal wegen Tatbegehungsgefahr.

Geständnis brachte mildere Strafe

Zunächst habe sich der ehemalige Fußballprofi nicht geständig gezeigt. Später soll er die Vorwürfe jedoch eingeräumt und ein Geständnis abgelegt haben. Dieses sei bei der Strafbemessung berücksichtigt worden. Bei einer laut „Krone“ möglichen Freiheitsstrafe von bis zu siebeneinhalb Jahren verhängte das Landesgericht Klagenfurt schließlich drei Jahre unbedingte Haft. Das Urteil sei mittlerweile rechtskräftig. Die von seiner Lebensgefährtin hinterlegte Kaution werde laut dem Bericht wieder zurückgezahlt, da sie selbst nicht in den Betrugsfall verwickelt gewesen sei.