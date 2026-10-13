Kärntens Landeshauptmann in Brüssel: Fellner fordert mehr Mitsprache für Regionen

Bei seinem Besuch in Brüssel setzte sich Landeshauptmann Daniel Fellner für eine stärkere Einbindung von Gemeinden und Regionen in europäische Entscheidungen ein.

Landeshauptmann Daniel Fellner nahm in Brüssel an der 173. Plenartagung des Europäischen Ausschusses der Regionen teil und sprach sich für mehr Mitsprache der Gemeinden und Regionen aus.

Landeshauptmann Daniel Fellner nahm in Brüssel an der 173. Plenartagung des Europäischen Ausschusses der Regionen teil und sprach sich für mehr Mitsprache der Gemeinden und Regionen aus.

Am Dienstag, dem 13. Oktober, nahm Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner im Rahmen seiner Brüssel-Reise an der 173. Plenartagung des Europäischen Ausschusses der Regionen (AdR) teil. Das Gremium vertritt die Interessen von Regionen, Städten und Gemeinden innerhalb der Europäischen Union. Besprochen wurden unter anderem Fragen rund um Energie, Migration, Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung.

Zusammenarbeit bei Naturkatastrophen

Ein wichtiges Thema war die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Katastrophenschutz. Insbesondere bei Waldbränden sei es notwendig, über Landes- und Staatsgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. „Waldbrände kennen, wie Katastrophen, keine Gemeinde-, Landes- oder Staatsgrenzen – deshalb darf auch unsere Hilfsbereitschaft keine Grenzen kennen“, betonte Fellner.

Italienische Waldbrände als Beispiel

Dabei verwies er auf die besonderen Herausforderungen bei der Waldbrandbekämpfung in Kärnten. Einsätze in schwer zugänglichem Gelände seien für die Einsatzkräfte oft mit erheblichen Gefahren verbunden. „Wir in Kärnten wissen, was Waldbrandbekämpfung im Gebirge bedeutet. Schwer zugängliches Gelände, gefährliche Einsätze und Einsatzkräfte, die in ihrem Ehrenamt oft an ihre Grenzen gehen – diese Menschen verdienen Respekt, Dankbarkeit und die bestmögliche Unterstützung.“ Als Beispiel für die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit wurden die schweren Waldbrände im vergangenen Sommer in der italienischen Nachbarregion Friaul-Julisch-Venetien genannt. Europäische Unterstützung müsse laut Fellner gezielt dort ankommen, wo sie tatsächlich gebraucht werde.

Mehr Mitsprache bei EU-Fördergeldern gefordert

Neben der Plenartagung nahm Fellner auch an einem Treffen des Europaausschusses des Österreichischen Gemeindebundes teil. Im Mittelpunkt stand der nächste mehrjährige Finanzrahmen der Europäischen Union für die Jahre 2028 bis 2034. Fellner sprach sich dafür aus, Gemeinden, Städte und Regionen stärker in die Entscheidungen über die Verteilung europäischer Fördermittel einzubinden. „Für mich steht fest, dass Gemeinden, Regionen und Städte mehr in die Entscheidungen über die Verteilung von finanziellen Mitteln eingebunden werden müssen“, erklärte der Landeshauptmann. Entscheidend sei, dass die finanziellen Mittel auch tatsächlich bei den Menschen vor Ort ankommen. „Der europäische Geist entsteht bereits in den Regionen. Es ist daher umso wichtiger, dass Europa in Form von Fördermitteln für Projekte direkt bei den Menschen in der Region ankommt, spürbar und sichtbar wird.“

Gemeinsame Interessen stärker vertreten

Auch die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Bundesländern soll nach Ansicht des Landeshauptmannes weiter ausgebaut werden. Ein gemeinsames Auftreten könne dazu beitragen, regionale Anliegen auf nationaler und europäischer Ebene besser zu vertreten. „Wenn wir mit gemeinsamer Stimme sprechen und gemeinsam auftreten, können wir die unmittelbaren Interessen der Menschen in den Regionen bestmöglich gegenüber dem Bund oder der Europäischen Union vertreten“, so Fellner abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2026 um 19:22 Uhr aktualisiert