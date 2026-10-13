450 Euro Strafe weil Tierschützerin „Behörde sekkiert“

Getötete Wölfe, Biber und Fischotter in Kärnten lösten unter den Tierschützern eine schriftliche Protestwelle an die Kärntner Landesregierung aus. Gegen eine besonders eifrige Anfragestellerin setzte es nun sogar eine Geldstrafe.

Die Grazer Biologin Monika Schertler soll wegen wiederholter Anfragen zu getöteten Wildtieren in Kärnten eine Strafe von 450 Euro zahlen. Dagegen will sie rechtlich vorgehen.

Die Grazer Biologin Monika Schertler soll wegen wiederholter Anfragen zu getöteten Wildtieren in Kärnten eine Strafe von 450 Euro zahlen. Dagegen will sie rechtlich vorgehen.

Über sie wurde wegen angeblich mutwilliger, sich wiederholender Fragestellungen, deren Beantwortung bis jetzt angeblich 700 Arbeitsstunden kostete, eine Mutwillensstrafe von 450 Euro verhängt, weil die Behörde einen Missbrauch des Anfragerechtes erkannt haben will. Jetzt muss sich der Verwaltungsgerichtshof mit dem Fall beschäftigen.

Biologin will Strafe nicht akzeptieren

Betroffen von der Strafe ist die Grazer Biologin Monika Schertler, die von der Juristin Renate Scherling von der Agrarabteilung der Kärntner Landesregierung zur Zahlung verdonnert wurde. Schertler gegen Scherling wird bald das Duell beim Verwaltungsgerichtshof heißen, denn die kämpferische Biologin will überhaupt nicht einsehen, dass sie für Auskünfte, die zu verlangen sie berechtigt ist, zu einer Strafe verurteilt wird. Schertler ist keineswegs mit ihren Forderungen nach Auskunft alleine. Die Abteilung von Scherling wird nach den zahlreichen Abschussverordnungen und Tötungen der geschützten Tiere von Anfragen geradezu eingedeckt. Besonders die Hintergründe von Abschüssen der Wölfe interessieren, da der Bestand in Kärnten eher vor der Ausrottung stehe – entgegen dem, wie im EU-Recht festgeschrieben, dessen Bestand erst gesichert sein müsste, ehe man an Abschüsse denken dürfe. Dementsprechend drängen die Tierschützer, besonders die Biologin aus Graz, auf nähere Angaben und Auskünfte über die Tötung von Wölfen, aber auch Bibern und Fischottern.

Fragen zu möglichen Alternativen zur Tötung

„Besonders gehe es auch darum, ob nicht die Anwendung geringerer Mittel als Tötung zur Anwendung kommen könnte“, so Schertler in einem Gespräch mit 5 Minuten. Aber das kam in der Agrarabteilung des Landes Kärnten gar nicht gut an, wurde sogar als lästig empfunden.

Behörde verweist auf 700 Arbeitsstunden

In dem seitenlangen Strafbescheid listet Scherling auf und wettert gegen die Anfragen der Tierschützer generell: „In Zusammenschau mit Informationsbegehren anderer Anfragenden zu denselben Themen und mit nahezu identen Fragen wurden 2025: Insgesamt 50 und 2026: Insgesamt 106 Anfragen an die Behörde gerichtet (Stand 30.9.2026). Insgesamt wurden vom 1.1.2026 bis 30.9.2026 bei der Behörde insgesamt 700 Arbeitsstunden für die insgesamt 106 Auskunftsersuchen für 2026 aufgewendet.“ Bei Schertler drehe sich immer alles um Wolfsmanagement in Kärnten, insbesondere zu Wolfsnachweisen, Sichtungsmeldungen, bestätigten Rissereignissen, Kartenmaterial, Monitoringdaten, genetischen Untersuchungen, fachlichen und rechtlichen Beurteilungen von Vergrämungsmaßnahmen, Entnahmen usw., wird moniert. Aus der Aktenlage sei klar eine Missbräuchlichkeit des Anfragerechtes erkennbar, daher die Strafe.

Fall soll vor Verwaltungsgerichtshof landen

Schertler will nicht zahlen und wird gegen die Strafe in jedem Fall berufen. Der Verwaltungsgerichtshof soll jetzt darüber entscheiden, verlangt sie.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2026 um 21:15 Uhr aktualisiert