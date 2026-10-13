Bis zu 21 Grad: Mittwoch bringt Kärnten jede Menge Sonnenschein

Der Herbst zeigt sich am Mittwoch in Kärnten von seiner schönsten Seite. Nach einem stellenweise nebligen Morgen dürfen sich die Kärntner auf reichlich Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 21 Grad freuen.

Nach einem teils nebligen Start zeigt sich am Mittwoch in Kärnten die Sonne. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad.

Nach einem teils nebligen Start zeigt sich am Mittwoch in Kärnten die Sonne. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad.

Der Mittwoch beginnt in Kärnten nicht überall sonnig. Besonders in den Morgenstunden können sich gebietsweise Nebel und flache Hochnebelfelder halten. Auch einige Wolken ziehen von Norden über das Land. Entlang des Tauernhauptkamms sind am Vormittag sogar vereinzelte Regentropfen möglich. In den meisten Regionen bleibt es allerdings trocken.

Sonnenschein setzt sich durch

Im Laufe des Vormittags lockert es zunehmend auf. Spätestens ab Mittag haben Wolken und Nebel in ganz Kärnten kaum noch eine Chance. Stattdessen dürfen sich die Kärntner auf viel Sonnenschein freuen. Auch die Temperaturen können sich sehen lassen: Während das Thermometer in der Früh noch zwischen 3 und 8 Grad anzeigt, steigen die Werte am Nachmittag auf milde 17 bis 21 Grad. Damit steht einem sonnigen Herbstnachmittag kaum etwas im Weg.