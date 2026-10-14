Touristen fahren in Kärnten bald gratis mit den Öffis – aber das hat seinen Preis

Kärnten-Urlauber dürfen sich freuen: Ab November können sie nahezu alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland kostenlos nutzen. Allerdings gibt es einen Haken, der sich bei jeder Übernachtung bemerkbar macht.

Ab 1. November können Urlauber in Kärnten kostenlos mit Bus und Bahn fahren. Möglich macht das eine neue Gästekarte, die Touristen direkt bei ihrer Unterkunft erhalten. Allerdings hat das Angebot auch seinen Preis: Gleichzeitig steigt nämlich die Aufenthaltsabgabe von bisher 2,70 Euro auf 4,50 Euro pro Person und Nacht.

So kommen Urlauber zum Gratisticket

Wer in Kärnten übernachtet, erhält beim Einchecken in der Unterkunft einen Code. Dieser wird über eine App am Smartphone eingelöst und dient anschließend als digitales Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel. Damit können Gäste nahezu alle Bus- und Bahnverbindungen innerhalb Kärntens nutzen. Auch Fahrten mit der S-Bahn bis nach Lienz in Osttirol sind möglich. Darüber hinaus sind Rufbusse und Sammeltaxis, die zum sogenannten Mikro-ÖV gehören, im Angebot enthalten. Doch es gibt Einschränkungen des Gratistickets: Sonderzüge, Intercity-Busse, Autoschleusen und Fahrradtransporte sind ebenso ausgenommen wie bestimmte Shuttleverbindungen, beispielsweise jene auf den Pyramidenkogel.

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Höhere Abgabe soll Angebot finanzieren

Finanziert wird das neue Angebot über die neue Aufenthaltsabgabe, die ab November die bisherige Ortstaxe ersetzt und im Vorfeld für Kritik sorgte. Von den künftig 4,50 Euro pro Nächtigung fließen 90 Cent in die Mobilität. Für das kommende Jahr rechnet Tourismus- und Mobilitätsreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP) laut ORF mit rund neun Millionen abgabepflichtigen Nächtigungen. Ein Teil der Einnahmen soll außerdem in neue Infrastruktur und zusätzliche Verkehrsangebote investiert werden. Geplant ist insbesondere der Ausbau von Rufbussen und Sammeltaxis, damit auch Urlaubsorte abseits der großen Bahnverbindungen besser erreichbar werden. Mit der Einführung der neuen Gästekarte ist Kärnten nach Salzburg das zweite österreichische Bundesland, das seinen Urlaubsgästen ein derartiges Angebot zur Verfügung stellt.