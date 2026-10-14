Kärntner Traditionsgasthaus schließt nach fast 100 Jahren

Hier wurde fast 100 Jahre lang gelacht, gefeiert, geheiratet und gegessen. Doch nun steht fest: Ein traditionsreiches Kärntner Familiengasthaus wird im kommenden Jahr seine Türen schließen.

Seit 1932 ist die Trattoria Ogris „Miklavž“ ein fixer Bestandteil der Kärntner Wirtshauslandschaft. Über mehrere Generationen hinweg hat die Familie Ogris den Betrieb in Ludmannsdorf geführt, Gäste bewirtet und zahlreiche Feste begleitet. Nun geht diese lange Geschichte ihrem Ende zu. Wie die Familie Ogris mitteilte, wird der reguläre Gastronomiebetrieb mit 26. September 2027 beendet.

„Wir hören nicht auf, weil wir müssen“

Hinter der Entscheidung stehen mehrere persönliche und betriebliche Gründe. „Es ist die Summe mehrerer Entwicklungen, die uns letztendlich zu diesem Schritt bewogen hat“, erklärt die Familie Ogris. Gesundheitliche Überlegungen, veränderte familiäre und berufliche Lebenssituationen sowie die immer schwierigere Personal- und Dienstplanung haben letztendlich dazu geführt, dass die Familie einen Schlussstrich ziehen möchte. Eines möchte Familie Ogris dabei besonders deutlich machen: Wirtschaftliche Schwierigkeiten sind nicht der Grund für das bevorstehende Ende.

Wir sind dankbar und auch ein Stück weit stolz darauf, dass wir diese Entscheidung selbstbestimmt treffen können. Unser Gasthaus steht wirtschaftlich auf gesunden Beinen. Wir hören nicht auf, weil wir müssen, sondern weil wir uns bewusst dafür entschieden haben.“

Ein letztes Mal Martinigansl, Wildzeit und Weihnachtsfeiern

Ganz so schnell schließen sich die Türen des Traditionsgasthauses aber noch nicht. Bis zum 26. September 2027 bleibt die Trattoria Ogris „Miklavž“ wie gewohnt geöffnet. Die Familie möchte die verbleibenden Monate nutzen, um gemeinsam mit ihren Gästen noch einmal jene Traditionen zu erleben, die das Haus über Jahrzehnte geprägt haben. „Von der letzten Martiniganslzeit über die letzte Wildzeit bis hin zu den letzten Weihnachtsfeiern möchten wir diese besonderen Traditionen noch einmal gemeinsam erleben“, heißt es von der Familie. Reservierungen, Familienfeiern und kulinarische Veranstaltungen sind bis zum letzten Betriebstag möglich.

„Wir schließen ein Kapitel voller schöner Erinnerungen“

Fast ein Jahrhundert Wirtshausgeschichte bedeutet auch unzählige persönliche Geschichten. Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Familienfeste und gemütliche Stunden mit Freunden haben das Gasthaus Ogris über Jahrzehnte zu einem Treffpunkt in der Region gemacht. Dazu kommen langjährige Stammgäste und Mitarbeiter, die das Haus über Generationen begleitet haben. Ihnen allen möchte die Familie zum Abschied etwas sagen:

Wir blicken mit großer Dankbarkeit auf die vielen schönen Jahre zurück. Unser besonderer Dank gilt unseren Gästen, Lieferanten, Freunden und Wegbegleitern sowie allen ehemaligen und derzeitigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unser Haus über Generationen hinweg mitgestaltet haben.“

Wie geht es mit dem Gasthaus weiter?

Ob das Gebäude nach September 2027 wieder gastronomisch genutzt wird, ist derzeit noch offen. Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Hauses gibt es noch nicht. Die Familie ist jedoch bereit, mit Interessenten über einen Verkauf, eine Verpachtung oder eine andere Form der Übernahme beziehungsweise Weiterführung zu sprechen. Bis dahin bleibt noch Zeit für viele gemeinsame Stunden. Abschließend erklärt die Familie: „Wir schließen ein Kapitel voller schöner Erinnerungen – und blicken mit Dankbarkeit zurück und mit Zuversicht nach vorne.“