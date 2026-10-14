Zwei Menschen in die Prostitution gelockt? Frau muss vor Gericht

Menschenhandel, grenzüberschreitender Prostitutionshandel und Betrug: Gleich mehrere schwere Straftaten werden einer Frau vorgeworfen. Am Freitag wird der brisante Fall am Landesgericht Klagenfurt verhandelt.

Einer Frau wird vorgeworfen, zwei Erwachsene durch Täuschung und Ausnützung ihrer Zwangslage der Prostitution in Österreich zugeführt zu haben.

Einer Frau wird vorgeworfen, zwei Erwachsene durch Täuschung und Ausnützung ihrer Zwangslage der Prostitution in Österreich zugeführt zu haben.

„Einer Erwachsenen wird zur Last gelegt, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und Ausnützung von Zwangslagen zwei Erwachsene der Prostitution in Österreich zugeführt zu haben.“ Das geht aus dem aktuellen Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervor. Im Mittelpunkt der Vorwürfe steht eine Frau, die sich deshalb am Freitag, dem 16. Oktober 2026, vor Gericht verantworten muss. Ihr werden gleich mehrere Straftaten zur Last gelegt.

Prostitutionshandel angeklagt

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau unter anderem grenzüberschreitenden Prostitutionshandel vor. Darunter versteht das österreichische Strafrecht beispielsweise, wenn jemand eine Person dazu bringt, in einem anderen Land als ihrem Heimat- oder gewöhnlichen Aufenthaltsland der Prostitution nachzugehen. Dafür drohen grundsätzlich sechs Monate bis fünf Jahre Haft. Wird die Tat gewerbsmäßig begangen, erhöht sich der Strafrahmen auf ein bis zehn Jahre.

Auch Menschenhandel steht im Raum

Zusätzlich steht der Vorwurf des Menschenhandels im Raum. Dieser Straftatbestand umfasst unter anderem Fälle, in denen Erwachsene durch Täuschung oder andere unlautere Mittel angeworben, transportiert oder aufgenommen werden, um sie auszubeuten. Auch dafür sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren vor. Darüber hinaus muss sich die Angeklagte wegen des Verdachts des Betrugs verantworten.

Prozess am Freitag in Klagenfurt

Die Verhandlung beginnt am 16. Oktober um 9 Uhr im Saal 283/II des Landesgerichts Klagenfurt. Angesetzt ist der Prozess bis 10.30 Uhr. Verhandelt wird vor einem Einzelrichter beziehungsweise einer Einzelrichterin. Ob sich die Vorwürfe gegen die Angeklagte bestätigen, muss das Gericht klären. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.