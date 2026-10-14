Klagenfurt Spitzenreiter: So teuer ist der Hauskauf

Wer in Kärnten ein Eigenheim sucht oder eine Wohnung mieten möchte, muss tief in die Tasche greifen: Ein aktueller Blick auf den Immobilienmarkt (Stand Oktober 2026) zeigt, dass vor allem in den Städten und rund um die Seen die Preise hoch bleiben oder weiter steigen.

In Klagenfurt am Teuersten

Absoluter Spitzenreiter beim Hauskauf ist Klagenfurt Stadt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.366 Euro. Dicht dahinter folgen Villach Stadt mit durchschnittlich 4.051 Euro und Villach Land mit 3.924 Euro pro Quadratmeter. In den Bezirken Villach Stadt, Villach Land sowie Spittal an der Drau, wo der Schnitt bei 3.377 Euro liegt, zeigt die Preistendenz im Vergleich zum Vorjahr weiterhin nach oben. Auch in Feldkirchen mit 3.779 Euro und Klagenfurt Land mit 3.765 Euro pro Quadratmeter bewegen sich die Preise für Häuser auf einem sehr hohen Niveau.

Osten und Südwesten teurer

Günstiger wohnt es sich dagegen im Osten und Südwesten des Landes. Im Bezirk Hermagor liegt der Quadratmeterpreis für Häuser im Schnitt bei 2.256 Euro, in Völkermarkt bei 2.696 Euro, in St. Veit an der Glan bei 2.823 Euro und im Bezirk Wolfsberg bei 2.947 Euro. Auch bei Eigentumswohnungen in der Landeshauptstadt greifen Käufer tief in die Börse: Der Durchschnittspreis in Klagenfurt liegt aktuell bei 5.246 Euro pro Quadratmeter. Wer in Klagenfurt eine Wohnung mieten möchte, zahlt im Schnitt 15,57 Euro pro Quadratmeter inklusive Betriebskosten und Steuer.