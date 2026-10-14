Alleinerziehende Mama konnte Wohnung nicht mehr heizen

Immer mehr Menschen kommen mit ihrem monatlichen Einkommen nicht mehr aus. Rund 5.800 Menschen holten sich heuer bereits Hilfe bei der Caritas.

5.871 Menschen suchten bereits allein heuer in der Sozialberatung der Caritas Kärnten Hilfe. Am Beispiel einer alleinerziehenden Mutter zeigt sich, wie rasch hohe Energiekosten das Zuhause einer Familie gefährden können.

Menschen in Not

Caritasdirektor Ernst Sandriesser bittet vor dem Hintergrund einer besorgniserregenden Entwicklung die Kärntner um Zusammenhalt und Solidarität: „Menschen in Not in Kärnten brauchen jetzt dringend konkrete Unterstützung. Ihnen fehlt das Geld für Lebensmittel, und Wohnungen bleiben im Winter kalt“, sagt Sandriesser. Und: „Helfen Sie Familien in Not mitten unter uns, damit Mütter nicht überlegen müssen, ob sie das Kinderzimmer heizen können!“ Spenden werden dringend erbeten.

Zu hohe Kosten

Der Druck steigt. Die anhaltende Teuerung, die massiv gestiegenen Lebensmittelpreise, Wohn- und Energiekosten bringen viele Menschen in Kärnten an ihre finanziellen Grenzen. 2025 unterstützte die Sozialberatung der Caritas Kärnten 7.405 Menschen und verzeichnete mehr als 20.000 Beratungskontakte, heuer sind es bis September 5.871 Menschen, davon 1.942 Kinder und 19.745 Kontakte. Die Caritas warnt: Nicht selten kann eine einzige Rechnung dazu führen, dass Familien das Heizen, Essen oder die Miete nicht mehr zahlen können.

Kärntnerin konnte die Wohnung nicht mehr heizen

Wie schnell eine finanzielle Belastung zur Krise wird, zeigt die Geschichte einer 32-jährigen Mutter aus Kärnten. Nach der Trennung trägt Petra (Name geändert) allein die Verantwortung für ihre beiden Kinder. Eines davon braucht besonders viel Betreuung. Als das Geld für Heizöl fehlte, musste die alleinerziehende Mutter das gemietete Haus mit Strom beheizen. So entstanden Energiekosten von mehreren tausend Euro. Inzwischen funktioniert der Strom über einen Pre-Payment-Zähler. Das heißt, Petra muss im Voraus bezahlen, damit die Wohnung warm und der Alltag der Kinder gesichert bleibt. Sie kehrt in ihren Beruf zurück. Die Frau kann die Schulden trotz Arbeit und sparsamer Haushaltsführung dennoch nicht allein bewältigen. „Ich wünsche mir nichts mehr, als meinen Kindern Sicherheit geben zu können“, sagt Petra im Gespräch mit der Sozialberaterin. Dank der Unterstützung von Spenderinnen erhielt Petra Hilfe bei ihren Energiekosten. Diese Entlastung gibt ihr neue Zuversicht und die Hoffnung auf ein Leben mit weniger Sorgen. Ihr Fall steht beispielhaft für Situationen, mit denen die Mitarbeiterinnen der Caritas-Sozialberatung täglich konfrontiert sind.

Arbeit schützt nicht immer vor Armut

2025 erhielten in Kärnten 7.405 Menschen Unterstützung durch die Sozialberatung der Caritas Kärnten, allein heuer sind es bis 30. September bereits 5.871 Menschen. In den ersten drei Quartalen 2026 wurde gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Anstieg der Beratungskontakte um rund 32 Prozent verzeichnet. Das heißt, dass die Notlagen stetig komplexer werden. Immer häufiger treffen mehrere Problemlagen gleichzeitig aufeinander: hohe Wohn- und Energiekosten, Schulden, Arbeitslosigkeit, gesundheitliche Einschränkungen, familiäre Krisen oder Schwierigkeiten im Zugang zu Sozialleistungen. Österreichweit wandten sich 2025 rund 44.000 Menschen an die Caritas-Sozialberatung. Nach Miete, Energie und Betriebskosten blieben den Klient*innen im Durchschnitt 17 Euro pro Tag für Lebensmittel, Medikamente, Kleidung, Mobilität und alle anderen Ausgaben. 27 Prozent der Hilfesuchenden hatten ein Einkommen aus Erwerbsarbeit und gerieten dennoch in Not.

Die Teuerung trifft alle: Worauf verzichtet ihr, wenn das Geld knapp wird? Essen oder Trinken außer Haus Freizeit, Kino, Sport Urlaub oder Wochenendtrips Kleidung oder Shopping Etwas anderes. Gar nichts. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Kärntner werden um Hilfe gebeten

Caritasdirektor Sandriesser bittet die Kärntnerinnen und Kärntner um Unterstützung: „Gerade jetzt brauchen wir Zusammenhalt und Solidarität. Egal, wie groß oder klein Ihr Beitrag ist. Jeder Euro macht einen Unterschied! Gerade jetzt zählt jede Spende, denn Arbeit schützt längst nicht jede Familie vor Armut. Wenn nach Miete, Energie und Fixkosten kaum etwas übrigbleibt, kann eine einzige Rechnung den Alltag einer Familie ins Wanken bringen. Deshalb helfen wir möglichst früh, bevor der Strom abgeschaltet wird oder Menschen ihr Zuhause verlieren!“

Hilfe, bevor die Wohnung verloren geht

Die Caritas Kärnten berät Menschen in sozialen und finanziellen Notlagen – kostenlos. Mitarbeiter*innen prüfen sozialrechtliche Ansprüche, erstellen gemeinsam mit Betroffenen Haushaltspläne und suchen Lösungen für Mietschulden sowie offene Energie- und Heizkosten. Dazu kommen Energiesparberatung, Wohnungssicherung, Lebensmittelversorgung und finanzielle Überbrückungshilfen.

Aktion Kilo

Wer mit Sachspenden helfen möchte, kann am Donnerstag, 22. Oktober 2026, von 9 bis 16 Uhr lang haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel zum Neuen Platz in Klagenfurt bringen. Die youngCaritas lädt Schulklassen, Kindergärten, Jugend- und Firmgruppen, Unternehmen, Vereine und Privatpersonen zur „Aktion Kilo gegen Armut“ ein. Am 4. November 2026 bittet die youngCaritas in Kooperation mit der RegionalCaritas von 9 bis 13 Uhr um Spenden auf dem Hauptplatz in St. Veit an der Glan. Die Spenden gehen über die Lebensmittelausgabe LEA direkt an armutsbetroffene Menschen. Ein Teil wird im Eggerheim für Mahlzeiten für wohnungslose Menschen verwendet. „Die Spenden kommen dort an, wo selbst das Nötigste oft unerschwinglich ist: bei armutsbetroffenen und wohnungslosen Menschen in Kärnten“, sagt Theresa Kranabetter von der youngCaritas.