Große Suche nach Unfall: Von Lenker fehlt jede Spur

In den Morgenstunden des heutigen Mittwochs wurde die FF Hüttenberg zu einem etwas andren Unfall gerufen. Denn vom Autolenker fehlte jede Spur.

Der Lenker des Unfallautos wurde nicht gefunden.

Der Lenker des Unfallautos wurde nicht gefunden.

Heute, 14. Oktober, wurden die Floriani der FF Hüttenberg mittels Sirene zu einem Fahrzeugüberschlag auf der B92 alarmiert. Beim Eintreffen konnte kein Fahrzeuglenker aufgefunden werden.

Suche dauerte 2 Stunden

„Somit waren wir in erster Linie mit der Personensuche beschäftigt. Da von dem Unfallfahrzeug keine weitere Gefahr ausging“, berichten die Einsatzkräfte. Mittels Polizeihundestaffel und Polizeidrohne wurde die Suche fortgesetzt, verlief aber negativ. Nach circa zwei Stunden wurde die Suche abgebrochen.