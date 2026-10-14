Kaffee am Sonntag auf Parkplatz kostete Villacherin 120 Euro

Eine 5 Minuten-Leserin wollte am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz bei "Action" im Badstubenweg lediglich in Ruhe einen Kaffee trinken. Doch Wochen später folgte böses Erwachen: Ein Strafzettel über 120 Euro lag im Postkasten.

Weil eine Villacherin auf einem Parkplatz am Sonntag ihren Kaffee trinken wollte und etwas länger blieb, bekam sie eine Strafe von 120 Euro.

Weil eine Villacherin auf einem Parkplatz am Sonntag ihren Kaffee trinken wollte und etwas länger blieb, bekam sie eine Strafe von 120 Euro.

Erst kürzlich erhielten Villacher eine saftige Strafe von 120 Euro, da sie die maximale Parkdauer bei einem Einkaufszentrum überschritten hatten – wir haben berichtet. Diesmal trifft es die Villacherin Julia*: Sie legte am Sonntag eine kurze Pause bei dem Parkplatz vor dem „Action“ im Badstubenweg ein, trank einen Kaffee und verweilte am Parkplatz. Was sie nicht wusste: Auch an Sonn- und Feiertagen gilt dort mittlerweile ein strenges Zeitlimit von maximal 45 Minuten.

„Das ist nur noch Abzocke“

Kurze Zeit später lag der Brief im Postkasten: 120 Euro Strafe wegen Überschreitung der Höchstparkdauer, auch der 5 Minuten-Redaktion liegt das Schreiben vor. „Ich habe dort einfach nur meinen Kaffee getrunken und etwas verweilt. Das ist nur noch Abzocke!“, ärgert sich Julia gegenüber 5 Minuten. Aus ihrer Sicht wird hier wenig Rücksicht auf Kunden genommen: „Wenn sie es schon alle so nötig haben, ihre Kunden so auszubeuten, sollen sie eine Schrankenanlage mit Parkticket einrichten – oder den Parkplatz am Sonntag gleich ganz geschlossen halten.“ 5 Minuten hat bei der Parkraumüberwachung nachgefragt, wie es zu dieser strengen Regelung am Sonntag kommt. Eine entsprechende Anfrage blieb jedoch bis dato unbeantwortet.

*Name wurde von der Redaktion geändert