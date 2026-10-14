Kaffee am Sonntag auf Parkplatz kostete Villacherin 120 Euro
Eine 5 Minuten-Leserin wollte am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz bei "Action" im Badstubenweg lediglich in Ruhe einen Kaffee trinken. Doch Wochen später folgte böses Erwachen: Ein Strafzettel über 120 Euro lag im Postkasten.
Erst kürzlich erhielten Villacher eine saftige Strafe von 120 Euro, da sie die maximale Parkdauer bei einem Einkaufszentrum überschritten hatten – wir haben berichtet. Diesmal trifft es die Villacherin Julia*: Sie legte am Sonntag eine kurze Pause bei dem Parkplatz vor dem „Action“ im Badstubenweg ein, trank einen Kaffee und verweilte am Parkplatz. Was sie nicht wusste: Auch an Sonn- und Feiertagen gilt dort mittlerweile ein strenges Zeitlimit von maximal 45 Minuten.
„Das ist nur noch Abzocke“
Kurze Zeit später lag der Brief im Postkasten: 120 Euro Strafe wegen Überschreitung der Höchstparkdauer, auch der 5 Minuten-Redaktion liegt das Schreiben vor. „Ich habe dort einfach nur meinen Kaffee getrunken und etwas verweilt. Das ist nur noch Abzocke!“, ärgert sich Julia gegenüber 5 Minuten. Aus ihrer Sicht wird hier wenig Rücksicht auf Kunden genommen: „Wenn sie es schon alle so nötig haben, ihre Kunden so auszubeuten, sollen sie eine Schrankenanlage mit Parkticket einrichten – oder den Parkplatz am Sonntag gleich ganz geschlossen halten.“ 5 Minuten hat bei der Parkraumüberwachung nachgefragt, wie es zu dieser strengen Regelung am Sonntag kommt. Eine entsprechende Anfrage blieb jedoch bis dato unbeantwortet.
*Name wurde von der Redaktion geändert
Erzähle auch du deine Geschichte
Die 5 Minuten Redaktion liebt ihre Leser/innen und deren Geschichten. Hast du etwas zu erzählen, das die Kärntner bewegt? Schreibe uns per Mail an redaktion@5min.at. Wir freuen uns auf deine Nachricht.