Lautes Zughupen sorgt für Ärger: „Werden aus dem Schlaf gerissen“

Wenn in Liebetig bei Feldkirchen ein Zug naht, ist das für die Anrainer kaum zu überhören. Mindestens dreimal müssen die Lokführer laut hupen, bevor sie die dortige Eisenbahnkreuzung passieren. Der Grund: Die Kreuzung verfügt über keine technische Sicherung durch Lichtsignale oder Schranken. Obwohl die Maßnahme der Sicherheit der Menschen dient, wird sie für die Bewohner der umliegenden Häusern zunehmend zur Belastung.

Offener Brief an den Bürgermeister

Besonders ärgerlich ist für die Betroffenen, dass sich an der Situation seit Jahren nichts geändert hat. Bereits vor zwölf Jahren wurde öffentlich über den Lärm diskutiert. Nun wenden sich die Anrainer gemeinsam mit Stadtrat Christoph Gräfling (GFE) in einem offenen Brief an Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP).

„Selbst bei geschlossenen Fenstern aus dem Schlaf gerissen“

Wie belastend die Situation für die Bewohner ist, schildern sie in ihrem Schreiben. Die ersten Regionalzüge passieren die Eisenbahnkreuzung bereits gegen 4.40 Uhr morgens. Der Zugverkehr dauert bis in die Nacht, an Wochenenden gibt es auch Verbindungen nach Mitternacht. Dazu kommen nächtliche Güterzüge. Manche Wohnhäuser und Gärten liegen nur wenige Meter von der Bahnstrecke entfernt. Entsprechend laut sind dort die Warnsignale. „Anwohnerinnen und Anwohner werden selbst bei geschlossenen Fenstern aus dem Schlaf gerissen – darunter auch Kinder“, heißt es im offenen Brief. Im Sommer könnten die Bewohner ihre Schlafzimmerfenster nachts kaum öffnen. Auch tagsüber werde die Erholung in den eigenen vier Wänden und im Garten durch das plötzliche Hupen beeinträchtigt. Mittlerweile haben mehr als 135 Menschen das Anliegen mit ihrer Unterschrift unterstützt.

„Haben die angekündigten Gespräche stattgefunden?“

Besonders unzufrieden sind die Betroffenen mit dem bisherigen Umgang mit ihrem Anliegen. Bei einem persönlichen Gespräch am 24. Juni 2026 habe Bürgermeister Martin Treffner angekündigt, dass die Stadtgemeinde im Sommer Gespräche mit den ÖBB über verschiedene Projekte entlang der Bahnstrecke Feldkirchen–Bodensdorf führen werde. Dabei sollte auch die Eisenbahnkreuzung in Liebetig Thema sein. Seither hätten die Anrainer trotz mehrfacher Nachfragen allerdings keine Informationen über mögliche Ergebnisse oder weitere Schritte erhalten. „Haben die angekündigten Gespräche stattgefunden? Welche Ergebnisse gibt es und wie sieht der weitere Zeitplan aus?“, fragen die Unterzeichner deshalb nun öffentlich. Sie fordern unter anderem einen gemeinsamen Lokalaugenschein mit den ÖBB und den zuständigen Behörden, die Prüfung möglicher technischer Sicherungen sowie Klarheit über Kosten, Fördermöglichkeiten und einen konkreten Zeitplan.

Anrainer wollen keine Abstriche bei der Sicherheit

Dabei betonen die Betroffenen ausdrücklich, dass sich ihre Kritik nicht gegen die Lokführer richtet. Diese seien verpflichtet, die geltenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Auch eine Abschaffung notwendiger Warnsignale ohne Ersatz komme für die Anrainer nicht infrage. Stattdessen wünschen sie sich eine technisch und rechtlich zulässige Lösung, etwa durch eine entsprechende Sicherung der Eisenbahnkreuzung, die das regelmäßige Hupen überflüssig machen könnte. Dass die Stadtgemeinde eine solche Maßnahme nicht im Alleingang beschließen oder umsetzen kann, ist den Unterzeichnern bewusst. Sie erwarten sich vom Bürgermeister aber, dass er die zuständigen Stellen zusammenbringt und sich für eine Lösung einsetzt.

Thema soll nun in den Gemeinderat

Stadtrat Christoph Gräfling will die Angelegenheit deshalb in die nächste Gemeinderatssitzung bringen. Gemeinsam mit der Unterschriftenliste soll ein selbstständiger Antrag eingebracht werden. Ziel ist es, konkrete Verhandlungen, die Prüfung technischer Möglichkeiten und Finanzierungsvarianten sowie eine Berichterstattung innerhalb einer festgelegten Frist auf den Weg zu bringen. Die Initiatoren hoffen dabei auf Unterstützung aller Fraktionen. Schließlich gehe es um die Lebensqualität der betroffenen Bevölkerung und nicht um Parteipolitik. Wie dringend ihnen eine Lösung ist, machen die Anrainer am Ende ihres offenen Briefes deutlich: „Weitere zehn oder fünfzehn Jahre auf eine mögliche Lösung zu warten, ist für uns und unsere Kinder keine Option.“