Kann sich Notrufknopf nicht leisten: Kranke Kärntnerin bekommt trotzdem keinen Rabatt

Sie hat Alzheimer, Pflegestufe 4 und kaum Geld. Trotzdem bekommt eine Kärntnerin keine Ermäßigung für den Notrufknopf des Roten Kreuzes. Der Grund dafür sorgt bei ihrer Sozialbetreuerin für Kopfschütteln.

Ein Knopfdruck genügt, um im Notfall Hilfe zu rufen: Gerade für ältere und pflegebedürftige Menschen kann die Rufhilfe des Roten Kreuzes ein wichtiges Stück Sicherheit im Alltag bedeuten. Doch was passiert, wenn man sich diese Unterstützung nicht leisten kann?

„Reguläre Kosten sind nicht leistbar“

Diese Frage beschäftigt derzeit die Kärntnerin Victoria, die im Pflegebereich tätig ist. Konkret wollte sie für eine Klientin mit Alzheimer-Demenz und Pflegestufe 4 eine Rufhilfe beim Roten Kreuz Kärnten organisieren. „Die Unterstützung ist ausdrücklich gewünscht, die regulären Kosten sind für sie jedoch nicht leistbar“, schildert die Sozialbetreuerin. Wie angespannt die finanzielle Situation ist, zeigt sich laut Victoria auch daran, dass die Klientin die Voraussetzungen für Lebensmittelhilfe durch die Team Österreich Tafel erfüllt.

Ausgerechnet die hohe Pflegestufe steht im Weg

Bei ihrer Anfrage an das Rote Kreuz erkundigte sich Victoria nach einer vergünstigten Rufhilfe. Doch obwohl ihre Klientin nur über geringe finanzielle Mittel verfügt, komme sie für den ermäßigten Tarif nicht infrage – denn dieser werde nur bis Pflegestufe 2 gewährt. „Eine höhere Pflegestufe bedeutet einen höheren Unterstützungsbedarf und aus meiner Sicht nicht automatisch mehr frei verfügbares Geld“, kritisiert die Sozialbetreuerin gegenüber 5 Minuten.

Rotes Kreuz bestätigt: Ab Pflegestufe 3 keine Ermäßigung

5 Minuten hat beim Roten Kreuz Kärnten nachgefragt. Pressesprecherin Melanie Reiter bestätigt die grundsätzliche Regelung, stellt allerdings einen wichtigen Punkt klar: Einen eigenen „Sozialtarif“ gebe es nicht. Stattdessen könne die monatliche Grundgebühr der Rufhilfe unter bestimmten Voraussetzungen um 50 Prozent reduziert werden. Dafür müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Neben einer geringen Pension im Rahmen der maßgeblichen Ausgleichszulagenrichtsätze und entsprechenden Gebührenbefreiungen darf die betroffene Person tatsächlich höchstens Pflegestufe 2 haben. „Pflegestufe 2 ist somit ausdrücklich eingeschlossen; ab Pflegestufe 3 ist diese Ermäßigung derzeit nicht vorgesehen“, erklärt Reiter. Für die betroffene Kärntnerin mit Pflegestufe 4 bedeutet das: Selbst wenn sie die finanziellen Voraussetzungen erfüllt, kommt die 50-Prozent-Ermäßigung aufgrund ihrer Pflegestufe nicht infrage.

Warum spielt das Pflegegeld eine Rolle?

Das Rote Kreuz begründet die Regelung unter anderem mit dem Pflegegeld. Dieses solle pflegebedingte Mehraufwendungen teilweise abdecken. Dazu könnten im weiteren Sinne auch Kosten für ergänzende Unterstützungsangebote wie die Rufhilfe zählen. Gleichzeitig räumt die Organisation ein, dass das Pflegegeld nicht automatisch alle finanziellen Schwierigkeiten beseitigt. „Uns ist bewusst, dass auch bei höheren Pflegestufen trotz Pflegegeld eine finanzielle Belastung bestehen kann“, so die Pressesprecherin.

Laufender Betrieb muss finanziert werden

Dennoch brauche es einheitliche Kriterien für die Vergabe von Ermäßigungen. Außerdem müsse der laufende Betrieb der Rufhilfe finanziert werden. Reiter erklärt: „Hinter dem Notrufknopf stehen die Rettungsleitstelle und der Rettungsdienst: Ist Hilfe vor Ort erforderlich, fahren unsere Mitarbeiter zur teilnehmenden Person und unterstützen sie. Diese Einsätze werden im Rahmen der Rufhilfe nicht zusätzlich verrechnet – auch dann nicht, wenn sich vor Ort herausstellt, dass keine Hilfe erforderlich ist. Die monatliche Grundgebühr trägt auch diese Leistungen mit.“ Die finanziellen Möglichkeiten des Roten Kreuzes, Angebote günstiger oder kostenlos bereitzustellen, seien begrenzt.

Gibt es für die Betroffene trotzdem eine Lösung?

Ganz ausschließen möchte das Rote Kreuz eine Unterstützung im geschilderten Fall nicht. Als mögliche Anlaufstellen nennt Reiter die kostenlose Sozialbegleitung, die bei der Suche nach geeigneten Unterstützungsangeboten hilft, sowie die Individuelle Spontanhilfe, über die unter bestimmten Voraussetzungen kurzfristige finanzielle Unterstützung möglich ist. Auch Sozialämter und Sozialberatungsstellen könnten über weitere Hilfen informieren. Die Pressesprecherin lädt die Betroffene ein, sich nochmals direkt mit dem Roten Kreuz in Verbindung zu setzen: „Im persönlichen Gespräch können wir gemeinsam klären, welche Unterstützung möglich ist, und nach einer passenden Lösung suchen.“