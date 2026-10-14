Störung auf dieser Kärntner Zugstrecke: Schienenersatz fährt

Wegen einer Oberleitungsstörung sind zwischen St. Veit/Glan Westbahnhof und St. Veit/Glan Bahnhof bis voraussichtlich 14.20 Uhr keine Fahrten möglich. Diese Information geben die ÖBB derzeit aus.

Mehr Reisezeit einplanen

„Wir haben für Sie einen Schienenersatzverkehr zwischen St. Veit/Glan Westbahnhof und St. Veit/Glan Bahnhof eingerichtet. Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit ein. Bitte beachten Sie, dass das Platzangebot begrenzt sein kann, und nutzen Sie daher nach Möglichkeit auch alternative Reisemöglichkeiten. Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen, die für ihre Fahrt Unterstützung benötigen, wird dringend empfohlen, sich vor Reiseantritt mit dem ÖBB Kund:innenservice unter +43 (0)5-1717-5 in Verbindung zu setzen, um eine barrierefreie Reisekette zu gewährleisten. Wir bitten um Entschuldigung“, heißt es auf der Seite der ÖBB.