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Foto auf 5min.at zeigt einen Railjet Doppelstock.
Aktuell gibt es auf der Zugstrecke bei St. Veit an der Glan eine Oberleitungsstörung.
St. Veit an der Glan
14/10/2026
Bis ca. 14.20 Uhr

Störung auf dieser Kärntner Zugstrecke: Schienenersatz fährt

Aktuell gibt es bei einer Kärntner Zugstrecke Oberleitungsprobleme. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
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Wegen einer Oberleitungsstörung sind zwischen St. Veit/Glan Westbahnhof und St. Veit/Glan Bahnhof bis voraussichtlich 14.20 Uhr keine Fahrten möglich. Diese Information geben die ÖBB derzeit aus.

Mehr Reisezeit einplanen

„Wir haben für Sie einen Schienenersatzverkehr zwischen St. Veit/Glan Westbahnhof und St. Veit/Glan Bahnhof eingerichtet. Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit ein. Bitte beachten Sie, dass das Platzangebot begrenzt sein kann, und nutzen Sie daher nach Möglichkeit auch alternative Reisemöglichkeiten. Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen, die für ihre Fahrt Unterstützung benötigen, wird dringend empfohlen, sich vor Reiseantritt mit dem ÖBB Kund:innenservice unter +43 (0)5-1717-5 in Verbindung zu setzen, um eine barrierefreie Reisekette zu gewährleisten. Wir bitten um Entschuldigung“, heißt es auf der Seite der ÖBB.

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