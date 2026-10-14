Nach Bankraub in Ferlach: 48-Jähriger wegen 225.000-Euro-Coups angeklagt

Der bewaffneter Überfall auf eine Volksbank-Filiale in Ferlach im März dieses Jahr beschäftigt die Kärntner Justiz. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 48-Jährigen erhoben.

Dem mutmaßlichen Täter, der auf einem Fahrrad flüchtete, drohen bei einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft. Der Verdächtige bestreitet die Vorwürfe. Für den Mann gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

Anklage erhoben

Nach einem Banküberfall im vergangenen März im Rosental hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Anklage erhoben. Ein Mann hatte sich mit einer Vollgesichtsmaske aus Silikon, einer Perücke sowie einer Sonnenbrille getarnt und die Angestellten einer Volksbank in Ferlach bedroht.

225.000 Euro Beute und Flucht mit dem Fahrrad

Der Täter führte eine Waffe – nach Angaben der Ermittlungsbehörden einen Revolver – mit sich und forderte das Bargeld mithilfe eines vorbereiteten Schriftstücks. Darauf wies er das Personal an, ausschließlich Geld aus dem Tresor einzupacken, umgehend Folge zu leisten und keinen Alarm auszulösen, ansonsten würde er schießen. Der Mann erbeutete dabei 225.000 Euro und flüchtete anschließend mit einem älteren Fahrrad vom Tatort – wir haben berichtet.

DNA-Spuren und Fingerabdruck führten zu Mann

Nach rund vierwöchiger Fahndung führte eine Spurenauswertung die Ermittler zu einem 48-jährigen Kärntner. Auf dem hinterlassenen Forderungsschreiben konnten sowohl die DNA als auch ein Fingerabdruck des Mannes gesichert werden. Er befindet sich seit April in Untersuchungshaft.

Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Wie Staatsanwaltschafts-Sprecher Markus Kitz gegenüber der „Kleinen Zeitung“ bestätigte, lautet die Anklage auf schweren Raub. Der Beschuldigte streitet die Tat jedoch weiterhin ab. Die gesicherten Spuren erklärt er damit, dass er zuvor ein Stück Papier auf einer Parkbank entsorgt habe, welches der tatsächliche Täter verwendet haben müsse. Sein Rechtsbeistand, Philipp Tschernitz, verweist darauf, dass der zum Tatzeitpunkt beschäftigungslose Mann weder Schulden noch Exekutionen aufweise und finanziell von seiner Familie unterstützt werde. Ein Prozesstermin steht derzeit noch nicht fest. Für den 48-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.