430 Läufer kämpften um Bezirksmeister-Titel in St. Jakob

Kaiserwetter und eine fordernde Strecke: Im Langlaufleistungszentrum St. Jakob im Rosental gingen die diesjährigen Cross-Country-Bezirksmeisterschaften für den Bezirk Villach-Land über die Bühne. Rund 430 Sportler waren dabei.

Am Dienstag, dem 13. Oktober, verwandelte sich das Langlaufleistungszentrum in St. Jakob in die Arena für die Bezirksmeisterschaften im Cross Country. Bei strahlendem Herbstwetter stellten sich rund 430 Teilnehmer der Herausforderung.

Anspruchsvolle Strecke fordert Teilnehmer

Die Strecke erwies sich als äußerst anspruchsvoll und verlangte den Läufer einiges an Ausdauer, Kraft und Durchhaltevermögen ab, heißt es in einer Aussendung. Neben einer guten Kondition waren vor allem Konzentration, Kampfgeist und eine kluge Renneinteilung gefragt. Trotz der schwierigen Bedingungen zeigten die Teilnehmer großen sportlichen Einsatz und stellten sich mit viel Ehrgeiz der Herausforderung.

Abwechslungsreicher Wettkampftag

Das große Starterfeld sorgte für einen abwechslungsreichen Wettkampftag. Die schwierige Streckenführung machte die Bewerbe zu einer Herausforderung und verlangte allen Teilnehmern volle Konzentration ab, heißt es weiter. Dabei standen nicht nur sportliche Leistungen, sondern auch die Freude an der Bewegung und der faire Wettkampf im Mittelpunkt. Zudem verlief der Wettkampftag reibungslos und bot den rund 430 Teilnehmern beste Rahmenbedingungen, wird betont. Das schöne Herbstwetter sorgte zusätzlich für eine ausgezeichnete Atmosphäre im Langlaufleistungszentrum in St. Jakob.