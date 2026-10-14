Klagenfurt: Brand, Rauchentwicklung und Schwerverletzter in 15 Minuten

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt musste am heutigen Tag zu einem Doppel-Einsatz ausrücken. Innerhalb kürzester Zeit kam es in der Innenstadt und in Viktring zu Zwischenfällen mit Verletzten und verrauchten Wohnungen.

Schlag auf Schlag ging es für die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt: Binnen nur 15 Minuten wurde gleich zweimal Alarm geschlagen. Beide Zwischenfälle endeten mit Verletzten und einer Rauchentwicklung.

Küchenbrand in der Innenstadt

Der erste Einsatz führte die Floriani in das Klagenfurter Stadtzentrum. Dort war aus noch ungeklärter Ursache ein Brand in einer Küche ausgebrochen, teilte Einsatzleiter Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt gegenüber 5 Minuten mit. Der Wohnungsbesitzer handelte rasch und konnte die Flammen zwar eigenständig löschen, zog sich dabei jedoch schwere Verletzungen an der Hand zu. Der Mann begab sich im Anschluss selbstständig zur Behandlung ins Klinikum Klagenfurt, so Germ weiter.

Verpuffung beim Einheizen in Viktring

Nur wenige Minuten später folgte der nächste Notruf aus Viktring: Eine Frau wollte gerade ihren Ofen einheizen, als es plötzlich zu einer Verpuffung kam, teilt Germ weiter mit. Die Dame wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Aufgaben der Feuerwehr bestand in der Druckbelüftung. Vor allem kam es bei dem Küchenbrand zu einer erheblichen Rauchentwicklung.