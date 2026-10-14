Mit Zigarette im Bett eingeschlafen: Kärntner Florianis rückten aus

Zu einem gefährlichen Vorfall kam es heute in Radenthein. Eine Frau ist offenbar im Bett mit einer Zigarette eingeschlafen. Es kam zu einem Schwellbrand.

Heute Nachmittag musste die Feuerwehr Untertweng ausrücken, da es zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Radenthein kam.

Heute Nachmittag musste die Feuerwehr Untertweng ausrücken, da es zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Radenthein kam.

Eine 70-jährige Frau ist verdächtig am heutigen Mittwoch um 13.40 Uhr in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Gemeinde Radenthein, Bezirk Spittal/Drau, mit einer brennenden Zigarette am Bett eingeschlafen zu sein, teilt die Polizei mit.

Kohlenmonoxidvergiftung

Durch den infolge entstandenen Schwelbrand erlitt die Frau eine Kohlenmonoxidvergiftung, wurde von der FF Untertweng ins Freie verbracht und mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins KH Friesach geflogen, so die Beamten abschließend.