10.685 Euro: Ab diesem Tag arbeiten Kärntnerinnen rechnerisch gratis

In Kärnten fällt der Equal Pay Day heuer auf den 3. November. Ab diesem Datum arbeiten Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen bis zum Jahresende rechnerisch ohne Bezahlung.

Ein Aktionsprogramm nimmt heuer besonders Unternehmerinnen und Künstlerinnen in den Fokus.

Ein Aktionsprogramm nimmt heuer besonders Unternehmerinnen und Künstlerinnen in den Fokus.

Der geschlechtsspezifische Einkommensunterschied bleibt in Kärnten spürbar: Frauen verdienen im Schnitt 16,2 Prozent weniger als Männer. Bei ganztägig beschäftigten Arbeitnehmern bedeutet das ein Minus von 10.685 Euro Brutto im Jahr – oder anders ausgedrückt: 59 Tage Arbeit ohne Entlohnung, so vonseiten der AK Oberösterreich.

„Frauen tragen viele Verantwortungen gleichzeitig“

„Frauen tragen viele Verantwortungen gleichzeitig: im Beruf, in der Familie, im Haushalt und bei der unbezahlten Sorgearbeit. Dafür erfahren sie noch immer zu wenig finanzielle Anerkennung“, betont Frauen- und Gleichstellungsreferentin Marika Lagger-Pöllinger.

Fokus auf Kärntner EPU und Selbständige

Das Referat für Frauen und Gleichstellung lenkt die Aufmerksamkeit heuer gezielt auf selbstständig erwerbstätige Frauen. Ein-Personen-Unternehmen: Fast die Hälfte (rund 49 Prozent) der über 25.000 EPU in Kärnten wird von Frauen geführt. Kreativbranche: Bei den Kleinstunternehmen im Kunst- und Kulturbereich liegt der Frauenanteil bei 35 Prozent. „Wer sich für die Selbstständigkeit entscheidet, übernimmt zusätzlich unternehmerisches Risiko. Wirtschaftliche Gleichstellung muss deshalb auch selbstständige Frauen erreichen“, so Lagger-Pöllinger weiter.

Kostenlose Finanzworkshops in Kärnten Um Unternehmerinnen und Künstlerinnen Werkzeuge für mehr finanzielle Unabhängigkeit, Steuern, Liquidität und Vorsorge an die Hand zu geben, bietet das Land Kärnten gemeinsam mit Partnern kostenfreie Schulungen unter der Leitung von Expertin Ingrid Gritschacher an: 20. Oktober (19 Uhr): Klagenfurt, kärnten:museum („Finanzielle Stärke für Kärntner Künstlerinnen“ – Anmeldeschluss: 16. Oktober)

Klagenfurt, kärnten:museum („Finanzielle Stärke für Kärntner Künstlerinnen“ – Anmeldeschluss: 16. Oktober) 2. November: Spittal an der Drau („Finanzielle Stärke für Kärntner Unternehmerinnen“)

Spittal an der Drau („Finanzielle Stärke für Kärntner Unternehmerinnen“) 4. November: Völkermarkt („Finanzielle Stärke für Kärntner Unternehmerinnen“) Interessierte können sich direkt per E-Mail unter frauen@ktn.gv.at anmelden oder Detailinfos auf der Website des Landes abrufen.

Steuern, Liquidität, Rücklagen und Vorsorge

„Als Ein-Personen-Unternehmen steht man oft vor ganz besonderen wirtschaftlichen und organisatorischen Herausforderungen, als Künstlerin sowieso. Mit diesen kostenlosen Veranstaltungen möchten wir fundiertes Fachwissen rund um die Finanzthemen Steuern, Liquidität, Rücklagen und Vorsorge sowie wertvolle Impulse für die eigene Praxis mitgeben“, führt Landesfrauen- und Gleichstellungsbeauftragte Martina Gabriel aus.