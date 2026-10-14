Kärnten erreichte im September neuen Rekordwert bei Elektroautos

Noch nie wurde in Kärnten in einem Monat ein so hoher Elektroauto-Anteil bei Neuwagen erreicht wie im September, macht die Mobilitätsorganisation VCÖ aufmerksam.

30 Prozent der Neuzulassungen in Kärnten waren im September Elektroautos. Im gesamten Vorjahr waren es 18 Prozent, im Jahr 2019 sogar nur zwei Prozent. Elektroautos reduzieren nicht nur die Erdölabhängigkeit des Verkehrs, sondern können auch dazu beitragen, den Anteil erneuerbarer Energie insgesamt zu erhöhen, heißt es weiter. Werden Elektroautos dann geladen, wenn viel Sonnen- oder Windenergie produziert wird, wirken sie wie mobile Speicher und stabilisieren das Stromnetz.

Zahl der Elektroautos in Kärnten deutlich gestiegen

Die Zahl der Elektroautos ist in Kärnten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, die Treibstoffkrise hat der E-Mobilität heuer nochmals einen kräftigen Schub gegeben. Noch nie war in einem Monat in Kärnten der E-Pkw-Anteil bei Neuwagen so hoch wie im September, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria und AustriaTech zeigt. 30 Prozent aller Neuzulassungen waren Elektroautos. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr waren es 18 Prozent, im Jahr 2021 zwölf Prozent und im Jahr 2019 sogar nur zwei Prozent.

Nachteile eines hohen Spritverbrauchs

„Mit steigendem Elektroauto-Anteil sinkt unsere Abhängigkeit von Erdölimporten. Während die Energie für Elektroautos beispielsweise mit Photovoltaikanlagen lokal zu Hause erzeugt werden kann, muss Erdöl teuer importiert werden. Jedes Jahr fließen dadurch viele Milliarden Euro aus Österreich ins Ausland“, weist VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk auf die Nachteile eines hohen Spritverbrauchs für die heimische Energiebilanz hin. Gerade in Kärnten haben zunehmend mehr Haushalte eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und können so den Strom fürs Autofahren selbst erzeugen.

Forderung des VCÖ

Zudem seien Elektromotoren viel effizienter als Verbrennungsmotoren. Mit der gleichen Energiemenge kommen Elektroautos im Schnitt dreimal so weit wie Benzin- oder Diesel-Autos, wie Daten des Umweltbundesamts zeigen. Darüber hinaus stoßen Elektroautos beim Fahren keine gesundheitsschädlichen Abgase und kein klimaschädliches CO2 aus. Da in Österreich rund zwei Drittel aller Neuwagen auf Firmen oder andere juristische Personen zugelassen werden, sind Änderungen bei der Firmenwagenbesteuerung besonders wirksam, um den Anteil der E-Autos zu erhöhen. Der VCÖ fordert daher ein Ende der steuerlichen Begünstigung von Firmenwagen mit Verbrennungsmotor. Nach belgischem Vorbild soll die steuerliche Absetzbarkeit von Firmenwagen mit Verbrennungsmotor schrittweise auf null reduziert werden, heißt es weiter.

Vorteile von Elektroautos

„Elektroautos verbessern nicht nur die Energiebilanz des Verkehrs, sie können auch wesentlich dazu beitragen, dass der Anteil erneuerbarer Energie in Österreich insgesamt zunimmt. Gesteuertes Laden ermöglicht, dass der Strom dann getankt wird, wenn große Mengen an Sonnen- oder Windenergie produziert werden. Somit funktionieren die Elektrofahrzeuge als flexible Pufferspeicher und stabilisieren das Stromnetz“, erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Digitalisierte Stromnetze ermöglichen gesteuertes Laden, bei dem Erzeugung, Verbrauch, Speicher und Ladeinfrastruktur intelligent aufeinander abgestimmt werden können. Das Potenzial für systemdienliches Laden ist bei Elektroautos groß, so der VCÖ weiter. Denn im Schnitt stehen Autos rund 23 Stunden pro Tag auf einem Parkplatz, verdeutlicht der VCÖ. Studien zeigen, dass E-Pkw bereits heute vor allem zu Hause geladen werden. 88 Prozent der Ladevorgänge erfolgen zu Hause, weitere neun Prozent am Arbeitsplatz und nur drei Prozent an öffentlichen Ladestellen.