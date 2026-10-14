Vergessene Kerze löste Brand aus: Senioren reagierten rasch

Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor) ging am Mittwochmittag glimpflich aus. Dank des Aufmerksamkeits- und Entschlossenheitsgrads zweier Nachbarn konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Die Feuerwehr musste nach ihrem Eintreffen nicht mehr eingreifen: Ein 79-Jähriger konnte den Brand eigenhändig löschen.

Die Feuerwehr musste nach ihrem Eintreffen nicht mehr eingreifen: Ein 79-Jähriger konnte den Brand eigenhändig löschen.

Brand in einem Mehrparteienhaus in Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor, Kärnten): Gegen 15.30 Uhr entzündete am 14. Oktober 2026 eine brennende Kerze, die eine 67-jährige Bewohnerin beim Verlassen ihrer Wohnung auf dem Küchenesstisch vergessen hatte, mehrere darauf liegende Gegenstände. Der dadurch entstandene Rauch aktivierte den Heimrauchmelder.

79-Jähriger kletterte über ein Fenster in die Wohnung und löschte den Brand

Zwei Männer im Alter von 74 und 79 Jahren, die sich vor dem Gebäude aufhielten, hörten den Schrillalarm. Der 79-Jährige handelte umgehend: Er verschaffte sich über ein Fenster Zugang zur betroffenen Wohnung, zog den brennenden Esstisch auf die Terrasse und löschte den Kleinbrand noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigenhändig ab.

Feuerwehr war schnell zur Stelle, musste jedoch nicht mehr eingreifen

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Kötschach-Mauthen, Würmlach, Laas und Dellach/Gail trafen rasch vor Ort ein, mussten jedoch nicht mehr eingreifen. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt oder gefährdet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.