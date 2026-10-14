Spektakulärer Juwelier-Coup in Kärnten beschäftigt jetzt ganz Österreich

Mit einem gestohlenen Auto rammten zwei Männer die Eingangstür eines Juweliers. Nach nicht einmal zwei Minuten war der spektakuläre Einbruch vorbei. Was die Überwachungskameras aufzeichneten, könnte nun entscheidend sein.

Es ist ein Einbruch, der für Aufsehen sorgt: Im Februar 2026 schlagen zwei bislang unbekannte Täter beim Juwelier Waschier in Wolfsberg zu.

Es ist ein Einbruch, der für Aufsehen sorgt: Im Februar 2026 schlagen zwei bislang unbekannte Täter beim Juwelier Waschier in Wolfsberg zu.

Es ist ein Einbruch, der für Aufsehen sorgt: Im Februar 2026 schlagen zwei bislang unbekannte Täter beim Juwelier Waschier in Wolfsberg zu. Statt die Eingangstür aufzubrechen, setzen sie ein Auto als Rammbock ein und krachen damit in das Geschäft. Zurück bleiben unzählige Glasscherben und ein Schaden von mehr als 150.000 Euro. Besonders bemerkenswert: Die gesamte Tat dauert nur knapp zwei Minuten.

Gestohlenes Auto als Rammbock eingesetzt

Die Täter gehen offenbar gezielt vor. Das Fahrzeug, mit dem sie die Eingangstür des Juweliergeschäfts einrammen, haben sie zuvor bei einem Autohaus in der Umgebung gestohlen. Die Überwachungskameras halten den Einbruch fest. Auf den Aufnahmen sind zwei Männer zu sehen, die möglicherweise nicht zum ersten Mal eine solche Tat begehen. Ob sie auch für weitere Einbrüche verantwortlich sind, ist allerdings nicht geklärt.

Polizei hofft auf entscheidende Hinweise

Monate nach dem spektakulären Einbruch sind die Täter weiterhin nicht gefasst. Nun soll die Öffentlichkeit bei der Aufklärung helfen. Der Fall aus Kärnten wird am heutigen Mittwoch, dem 14. Oktober, in der ServusTV-Sendung „Fahndung Österreich“ vorgestellt. Sowohl die Ermittler als auch der betroffene Juwelier hoffen, dass die Ausstrahlung neue Hinweise bringt und die Täter identifiziert werden können.

Sechs ungelöste Kriminalfälle im Fernsehen

Neben dem Rammbock-Einbruch in Wolfsberg widmet sich Moderator Hans Martin Paar fünf weiteren ungelösten Fällen. Darunter sind ein versuchter Mord in Wien, eine Serie von Grabschändungen in Niederösterreich, ein mysteriöser Vermisstenfall in Oberösterreich und die internationale Fahndung nach einem mutmaßlichen russischen Spion. Auch der gestohlene Hubschrauber von Ex-Skispringer und Olympiasieger Thomas Morgenstern ist Thema. Der Kärntner ist dazu live im Studio zu Gast. „Fahndung Österreich“ läuft am Mittwoch, 14. Oktober 2026, ab 20.15 Uhr live bei ServusTV und ServusTV On.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2026 um 20:54 Uhr aktualisiert