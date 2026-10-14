Wirtschaftsgebäude in Vollbrand: Kärntner Florianis im Einsatz

Im Einsatz stehen die FF Afritz am See, FF Arriach, FF Feldkirchen, FF Gnesau, FF Himmelberg, FF Poitschach, FF Waiern und FF Winklern-Einöde. Der Einsatz stellt die Florianis derzeit vor große Herausforderungen. Auch wird versucht den angrenzenden Wald und das Nebengebäude zu schützen. Genauere Informationen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, diese folgen.

©Leser | Die Feuerwehren haben alle Hände voll zu tun

Waldbrand konnte verhindert werden

Puggl Werner, Bezirksfeuerwehrkommandant von Feldkirchen, teilt im Gespräch mit 5 Minuten um 21.15 Uhr mit, dass der Brand „mehr oder weniger soweit unter Kontrolle“ ist. Das Objekt ist fast bis auf die Grundmauern abgebrannt. „Wir konnten den Waldbrand verhindern, auch das Nebengebäude konnte geschützt werden“, so Puggl weiter. Derzeit sind die Löscharbeiten noch im Gange. Schwierig war vor allem die Zufahrt zum Gebäude. Auch gibt es dort kein Wasser. Die Tanklöschfahrzeuge müssen durchgehend Wasser holen fahren. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

©Leser | Aktuell steht im Bezirk Feldkirchen/Himmelberg ersten Informationen zufolge ein Wirtschaftsgebäude in Vollbrand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2026 um 21:51 Uhr aktualisiert