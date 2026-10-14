/ ©Peter Waldhauser
Sonne setzt sich am Donnerstag in Kärnten durch
Unter steigendem Luftdruck überwiegt in den meisten Landesteilen sonniges und trockenes Wetter in Kärnten.
Lokale Frühnebel lichten sich meist rasch. „Zäher sind diese nur im Süden sowie im westlichen Donautal. Auch dünne hohe Schleierwolken stören den insgesamt sonnigen Eindruck nicht. Erst während der Nachmittagsstunden ziehen im Osten einige dichtere Wolken durch“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.
Kein Regen erwartet
Mit Regen oder mit Regenschauern sei aber nicht zu rechnen. Der Wind aus Nordwest weht schwach, in der Höhe auch mäßig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen einem und neun Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 15 bis 20 Grad, mit den höchsten Werten in den südlichen und westlichen Landesteilen, heißt es abschließend.
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