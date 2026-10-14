Sonne setzt sich am Donnerstag in Kärnten durch

Lokale Frühnebel lichten sich meist rasch. „Zäher sind diese nur im Süden sowie im westlichen Donautal. Auch dünne hohe Schleierwolken stören den insgesamt sonnigen Eindruck nicht. Erst während der Nachmittagsstunden ziehen im Osten einige dichtere Wolken durch“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.

Kein Regen erwartet

Mit Regen oder mit Regenschauern sei aber nicht zu rechnen. Der Wind aus Nordwest weht schwach, in der Höhe auch mäßig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen einem und neun Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 15 bis 20 Grad, mit den höchsten Werten in den südlichen und westlichen Landesteilen, heißt es abschließend.