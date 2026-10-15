Bauernhaus bis auf Grundmauern abgebrannt: 154 Florianis im Einsatz

Ein unbewohntes Bauernhaus in Himmelberg (Bezirk Feldkirchen) ist am Mittwochabend bis auf die Grundmauern niedergebrannt. 154 Feuerwehrkräfte kämpften gegen die Flammen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, brach gegen 18.50 Uhr in einem unbewohnten Bauernhaus in der Gemeinde Himmelberg (Kärnten) ein Feuer aus. 5 Minuten berichtete: Wirtschaftsgebäude in Vollbrand: Kärntner Florianis im Einsatz. Als ein Nachbar den Brand bemerkte und die Rettungskette in Gang setzte, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Insgesamt acht Feuerwehren rückten mit 154 Einsatzkräften aus, um die Flammen zu bekämpfen. Für das betroffene Holzhaus kam jedoch jede Hilfe zu spät: Es brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Schwierige Zufahrt

Wie bereits berichtet, stellte vor allem die abgelegene Lage des Gebäudes die Feuerwehrkräfte vor große Herausforderungen. Die Zufahrt war schwierig, zudem gab es vor Ort kein Wasser. Deshalb mussten die Tanklöschfahrzeuge laufend neues Löschwasser heranschaffen. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Im Einsatz standen die Feuerwehren Himmelberg, Feldkirchen, Gnesau, Poitschach, Waiern, Afritz, Arriach und Winklern-Einöde. Zusätzlich unterstützte eine Drohne der FF Poitschach die Brandbekämpfung.

©Leser | Schwierige Bedingungen: Trotz abgelegener Lage und schwieriger Wasserversorgung konnten die Florianis ein Übergreifen der Flammen auf den Wald und ein benachbartes Stallgebäude verhindern.

Waldbrand verhindert

Während das Bauernhaus bereits in Flammen stand, versuchten die Einsatzkräfte, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Gegen 21.15 Uhr gab Bezirksfeuerwehrkommandant Werner Puggl im Gespräch mit 5 Minuten eine erste Entwarnung: Der Brand sei „mehr oder weniger soweit unter Kontrolle“. Auch die Bemühungen, die Umgebung zu schützen, zeigten Wirkung. „Wir konnten den Waldbrand verhindern, auch das Nebengebäude konnte geschützt werden“, erklärte Puggl. Das bestätigt nun auch die Landespolizeidirektion Kärnten. Demnach konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Stallgebäude sowie die umliegenden Wiesen und Wälder verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Polizei ermittelt

Warum das Feuer ausgebrochen ist, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Sowohl die Brandursache als auch der Sachschaden sind nun Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Diese werden von der Brandgruppe des Landeskriminalamtes Kärnten geführt.