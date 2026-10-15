Wal als Attraktion: In Grado wartet jetzt ein echter Gigant

In der italienischen Küstenstadt Grado gibt es ab sofort eine außergewöhnliche Attraktion zu entdecken. Zwei Jahre nach seiner Bergung aus dem Golf von Triest ist das das Skelett des Wals „Boralena“ nun dort zu sehen.

Wer demnächst einen Ausflug nach Grado plant, kann dort einem echten Meeresriesen begegnen. Im Nationalmuseum für Unterwasserarchäologie der Oberen Adria wurde die Ausstellung „Profondo Presente“ eröffnet. Im Mittelpunkt steht ein Finnwal namens „Boralena“, dessen Überreste einst auf dem Meeresgrund des Golfs von Triest entdeckt und geborgen wurden. Fast zwei Jahre lang wurde daran gearbeitet, das Skelett für die Ausstellung vorzubereiten. Nun können Besucher den gewaltigen Meeressäuger aus nächster Nähe bestaunen.

Riesiges Walskelett in besonderer Ausstellung

Die Verantwortlichen haben eigens eine Umgebung geschaffen, in der Besucher mithilfe von Videos, interaktiven Stationen und zahlreichen Informationen mehr über den Wal und das Leben in der Adria erfahren können. Finnwale zählen nach den Blauwalen zu den größten Tieren der Erde und können eine Körperlänge von mehr als 20 Metern erreichen. Doch das Walskelett ist nicht das einzig Spannende, das im Nationalmuseum auf die Besucher wartet: Dort befindet sich auch das Wrack der „Iulia Felix“, eines römischen Schiffes.

Ausstellung soll zum Nachdenken anregen

Die Ausstellung „Profondo Presente“ soll aber nicht nur beeindrucken, sondern auch zum Nachdenken anregen. Besucher erfahren, wie sich das Meer im Laufe der Jahrhunderte verändert hat und warum der Schutz seiner Bewohner so wichtig ist. An der Gestaltung waren unter anderem das Meeresschutzgebiet Miramare, das Historische Museum Miramare und die zuständigen italienischen Museumsbehörden beteiligt.

Auch für Kinder gibt es einiges zu entdecken

Für Familien wurde ein eigenes Angebot vorbereitet. Junge Museumsbesucher erhalten kostenlos den Comic „Boralena und das Meer der Vergangenheit“. Darin erleben der Wal und das römische Schiff gemeinsam eine Reise durch verschiedene Zeitalter. Zusätzlich gibt es eine Kunstinstallation mit dem Titel „Blue Life“ von Elisabetta Milan. Auch Familienveranstaltungen sind geplant.