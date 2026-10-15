Verlängerung fix: Sankara Karamoko bleibt langfristig beim WAC

Sankara Karamoko bleibt dem RZ Pellets WAC erhalten. Der 22-jährige Offensivspieler hat seinen Vertrag bei den Kärntnern langfristig bis 2029 verlängert.

Seit der Sommervorbereitung ist der Angreifer wieder zurück beim Wolfsrudel, gehört zum festen Bestandteil des Kaders und soll im Lavanttal nun an seine starken Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anknüpfen.

Seit der Sommervorbereitung ist der Angreifer wieder zurück beim Wolfsrudel, gehört zum festen Bestandteil des Kaders und soll im Lavanttal nun an seine starken Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anknüpfen.

Der 1,75 Meter große und pfeilschnelle Stürmer wechselte im Jänner 2024 vom ivorischen Erstligisten ASEC Mimosas ins Lavanttal. In der vergangenen Saison sammelte er auf Leihbasis beim serbischen Erstligisten IMT Belgrad wertvolle Spielpraxis und überzeugte dort mit acht Toren sowie vier Vorlagen in 33 Partien.

Fester Bestandteil des Kaders

Seit der Sommervorbereitung ist der Angreifer wieder zurück beim Wolfsrudel, gehört zum festen Bestandteil des Kaders und soll im Lavanttal nun an seine starken Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anknüpfen.