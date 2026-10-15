Weil jede Minute zählt: Rotes Kreuz Kärnten macht Mut zur Wiederbelebung

Die meisten Herz-Kreislauf-Stillstände in Österreich ereignen sich im privaten Umfeld, wo Familie oder Freunde als Ersthelfer gefordert sind. Zum Welttag der Wiederbelebung am 16. Oktober macht das Rote Kreuz Kärnten darauf aufmerksam, dass im Notfall rasches Handeln entscheidend ist: Da die Überlebenschance ohne Maßnahmen pro Minute um etwa zehn Prozent sinkt, gilt die Devise, dass man nur durch Nichtstun etwas falsch machen kann.

Prüfen, Rufen und Drücken

Der Ablauf beschränkt sich im Wesentlichen auf drei Schritte: Prüfen, Rufen und Drücken. Nach der Kontrolle der Ansprechbarkeit wird sofort der Notruf 144 gewählt, über dessen Leitstelle Ersthelfer direkte Unterstützung erhalten. Wenn keine normale Atmung vorliegt, folgt die Herzdruckmassage im Rhythmus von 30-mal Drücken und zweimal Beatmen – wer sich die Beatmung nicht zutraut, führt die Druckmassage durchgehend aus. Zunehmend verfügbar sind auch öffentliche Defibrillatoren, die nach dem Einschalten sprachgesteuert durch die Anwendung führen.

Nur 58 Prozent fit in Erster Hilfe

Trotz der einfachen Handgriffe fühlen sich laut einer Umfrage des Roten Kreuzes nur 58 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher fit in Erster Hilfe. Allein im Jahr 2025 absolvierten in Kärnten 13.182 Menschen entsprechende Kurse. Um im Ernstfall sicher und entschlossen zu handeln, empfiehlt die Organisation, das eigene Wissen mindestens alle vier Jahre aufzufrischen.